Preşedintele României a anunţat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că a avut o convorbire cu Antonio Costa, preşedintele Consiliului European, în contextul pregătirii reuniunii liderilor europeni care va avea loc la Bruxelles în a doua jumătate a lunii martie.

„Am avut astăzi o convorbire cu Antonio Costa, preşedintele Consiliului European, în cadrul căreia am abordat priorităţile României şi temele majore pentru noi în pregătirea reuniunii liderilor europeni care va avea loc în perioada 19-20 martie, la Bruxelles. Dialogul s-a concentrat pe teme care vizează competitivitatea şi Piaţa Unică, tranziţia către energia verde, bugetul Uniunii Europene şi relansarea industriei europene”, scrie preşedintele Nicuşor Dan pe Facebook.

În cadrul discuţiei, şeful statului a transmis că România susţine consolidarea Pieţei Unice europene şi reducerea birocraţiei care afectează mediul de afaceri.

Preşedintele a subliniat necesitatea simplificării procedurilor administrative la nivel european, astfel încât companiile să poată beneficia de un cadru economic mai competitiv.

Şeful statului arată că i-a transmis preşedintelui Costa că „ne dorim o Piaţă Unică complet integrată, precum şi o simplificare semnificativă a birocraţiei şi a poverii administrative”.

Un alt punct important al discuţiei a fost politica energetică europeană, mai ales în contextul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu şi al impactului acestora asupra pieţelor energetice.

Preşedintele României a subliniat că reducerea dependenţei de importurile de combustibili fosili reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană.

„Din perspectiva României, capitolul energie este unul esenţial, mai ales în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, care ne arată cât de important este ca Uniunea Europeană să reducă dependenţele de importurile de combustibili fosili. Aşa cum am mai spus, ne dorim ca tranziţia către energia verde să se desfăşoare într-un ritm şi cadru care să nu afecteze iremediabil competitivitatea companiilor europene si romanesti”, afirmă preşedintele.

În discuţia cu Antonio Costa, şeful statului a ridicat şi tema viitorului cadru bugetar al Uniunii Europene, subliniind importanţa finanţărilor pentru statele din estul blocului comunitar.

Nicuşor Dan a explicat că bugetul UE trebuie să contribuie la reducerea decalajelor economice dintre statele membre şi să sprijine dezvoltarea infrastructurii şi competitivităţii economice.

„Chiar dacă dezbaterile vor mai dura, perspectiva României trebuie să fie corect înţeleasă. Bugetul UE trebuie să asigure fonduri relevante pentru a asigura creşterea competitivităţii inclusiv în zona statelor estice, din care face parte şi ţara noastră, naţiuni care au un decalaj istoric faţă de nivelul de dezvoltare al celorlalte state membre. De altfel, salut orientarea deciziilor europene către stimularea competitivităţii şi investiţii care să asigure un sistem energetic rezilient la şocuri externe”, a menţionat preşedintele.

Reuniunea Consiliului European din 19–20 martie urmează să aducă în discuţie mai multe teme strategice pentru Uniunea Europeană, printre care competitivitatea economică, securitatea energetică şi viitorul buget comunitar.