Premierul Nicolae Ciucă a participat marți la deschiderea Conferinței „A vision for medium and long- term Refugees Response in Europe – Romania’s Plan for an integrated and inclusive response to protect Refugees from Ukraine”.

Cu această ocazie, el a vorbit despre războiul din Ucraina, dar și despre situația refugiaților care au ajuns în țara noastră. Șeful Executivului susține că România a devenit prima țară membră a UE care are o viziune, dar și un plan pe termen mediu și lung privind modalitatea de sprijini a refugiaților din Ucraina.

Totodată, Ciucă a mai adăugat că România a răspuns rapid la criza umanitară declanșată în urmă cu mai bine de cinci luni de zile, iar lucrurile nu se vor opri aici.

Premierul țării subliniază faptul că a fost demarată cea de a doua etapă de intervenție destinată măsurilor de integrare pe termen lung și mediu având în vedere situația actuală.

România, prima țară din UE cu viziune și un plan pentru refugiații din Ucraina

„Am trecut împreună, în ultimele șase luni, prin momente nu numai dificile, dar aş spune și unice în context european, în procesul complex de realizare, de construcție a răspunsului strategic al României la criza umanitară a refugiaților din Ucraina.

Faptul că astăzi putem vorbi despre intrarea în etapa a doua de intervenție destinată măsurilor de integrare pe termen mediu și lung, după părerea mea este rezultatul unui efort comun, de tip <whole society response>, care a presupus implicarea specialiștilor din cinci ministere, a agențiilor ONU prezente în România, a tuturor instituțiilor Uniunii Europene care au fost și sunt prezente în România și aş sublinia, în mod aparte, a întregii societăți civile într-o formulă de coordonare și dialog pe care, așa cum am anunțat încă de la început, am asumat-o la nivelul guvernului prin Cancelaria primului-ministru”, a spus Ciucă.

Șeful Executivului susține că România este pregătită să îi integreze pe refugiați cât mai facil în țară, astfel încât aceștia să nu poată să resimtă atât de mult efectele războiului din țara vecină.

„Pot afirma fără teama că greșesc, că România devine astfel prima țară din Uniunea Europeană care are o viziune și un plan pe termen mediu și lung în ceea ce privește modalitatea în care îi vom sprijini pe refugiații din Ucraina să se integreze cât mai facil la noi în țară și să poată să dobândească acea independență personală, fără a resimți toate aceste efecte ale războiului din țara vecină”, a spus Nicolae Ciucă.

Guvernul a adoptat pachetul de sprijin pentru refugiații din Ucraina

În același timp, premierul a mai vorbit și despre planul național destinat măsurilor de protecție și incluziune a persoanelor strămutate din Ucraina, dar și despre parteneriatul cu ONU, în coordonarea UNHCR.

Nicolae Ciucă susține că pachetul național, care a fost aprobat recent are o serie de măsuri concrete de sprijin, atât în domeniul educației cât și în domeniul sănătății. Guvernul a alocat un buget atât din fonduri europene, cât și din fonduri publice pentru a face acest lucru posibil, a mai spus Ciucă.

„În baza parteneriatului pe care îl avem cu agențiile Organizației Națiunilor Unite, în coordonarea UNHCR România, aceștia au dezvoltat și aprobat propriul plan de răspuns la criza umanitară a refugiaților care vine să completeze şi să extindă măsurile de intervenție din cadrul planului guvernamental.

Apreciez că, împreună, cele două planuri reprezintă răspunsul României la criza umanitară a refugiaților pe termen mediu și lung și deschid orizontul unei bune practici şi abordări strategice la nivel european”, a mai spus premierul.