Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat după întâlnirea cu reprezentanții cultelor recunoscute în România că oamenii au nevoie de repere și tradiții, iar rolul statului este să sprijine fiecare cult în funcție de nevoile sale. Conform lui Ciucă, cultele religioase reprezintă piloni de susținere ai diasporei românești, iar prin intermediul statului român și al bisericilor, românii din străinătate își păstrează identitatea națională și religioasă.

„Credinţa în Dumnezeu dă forţă unui popor, mai ales în vremuri grele. Eu, ca militar, am simţit forţa pe care ţi-o poate da credinţa în momente dificile. Ulterior, în toate funcţiile publice pe care le-am ocupat – ca ministru, premier, dar şi ca preşedinte al Senatului – am sprijinit activitatea cultelor religioase”, a scris preşedintele PNL pe Facebook, arătând că despre asta a fost şi întâlnirea pe care am avut-o astăzi cu reprezentanţii cultelor recunoscute în România.