România are asigurat sprijinul NATO în caz de război

Vineri, 24 februarie 2023, în ziua care a marcat un an de la izbucnirea războiului din Ucraina, premierul României, Nicolae Ciucă, a vorbit despre măsurile pe care le poate lua Guvernul de la București în 2023 pentru a atenua temerea cetățenilor români, temere justificată în contextul în care țara noastră are cea mai mare frontieră terestră cu Ucraina dintre toate statele membre NATO. În plus, în bazinul Mării Negre, sunt lansate săptămânal rachete, iar românii le aud.

„România este țară din imediata proximitate a zonei de conflict. Suntem țară vecină a Ucrainei, așa cum ați spus, cu cea mai lungă graniță terestră și, în decursul acestui an, am putut să vedem cu toții eforturile care s-au făcut atât la nivel național, cât și la nivel internațional pentru a garanta securitatea statelor membre ale Alianței Nord-Atlantice și ale Uniunii Europene și siguranța cetățenilor. Ați văzut o serie întreagă de demersuri care au fost aprobate în cadrul summit-ului de la Madrid de anul trecut și, totodată, dincolo de decizii, am putut să vedem măsurile puse în practică. Și pe teritoriul țării noastre există un Battlegroup a cărui națiune-cadru este Franța, la care participă Belgia, Olanda.

Am văzut mai multe avioane care participă la Poliția Aeriană, inclusiv în bazinul Mării Negre. Și, totodată, am putut să beneficiem de creșterea prezenței americane pe teritoriul României, la Mihail Kogălniceanu; discutăm de celebra Divizie 101, care, în foarte scurt timp, își va încheia turul de misiune de un an pe teritoriul țării noastre. România, și acesta este mesajul important pentru cetățenii țării noastre, România este parte la cea mai solidă, cea mai puternică alianță militară, nu am fost niciodată atât de bine asigurați din punct de vedere al apartenenței la o astfel de alianță militară”, a declarat, vineri, Nicolae Ciucă în cadrul unei emisiuni TV de pe Antena 3.

Nicolae Ciucă, despre al Treilea Război Mondial