Așadar, echipa de comunicare a Guvernului a cerut departamentelor de relații publice din toate ministerele să desemneze câte un reprezentant în grupul de lucru și să aducă observații în legătură cu narativele și cuvinte cheie incluse în motoarele de căutare și în parametrii de analiză, potrivit profit.ro

„Global Focus, Active Watch, Media Wise și alte ONG-uri cu expertiză în media literacy, campanii de informare corectă a cetățenilor, monitorizare și analiză media, împreună cu CNA, au fost coagulate de către DSU într-un grup de lucru privind identificarea de “fake news” și surse de dezinformare în contextul situației din Ucraina, cu motoare de căutare, indexare pe mașini virtuale și algoritmi de realitate virtuală și inteligență artificială.

La inițiativa DSU s-a alăturat și Guvernul României. Platforma, care are mai multe module, scanează mediul online (mainstream media, blog-uri, social media etc.), identifică și extrage – pe narativele stabilite – inclusiv folosind cuvintele cheie și grupuri de cuvinte cheie – elementele solicitate, într-o serie de formate: de la text scris, la statistici și elemente de interpretare, din care pot fi extrase trenduri, tendințe si potențiale direcții de acțiune ale agenților (agenții, actori etc.) care pot genera “fake news” și elemente specifice propagandei”, a explicat echipa de comunicare a Guvernului, conform sursei menționate.

Va fi interzisă asocierea lui Iohannis cu incompetența și corupția

Prima dintre combinațiile de cuvinte care va atrage atenția este cea care ar asocia, în același text, Guvernul, premierul Nicolae Ciucă sau președintele Iohannis cu un context de „corupție” sau „incompetență”.

În cazul presei de investigație, orice articol care ar semnala acte de corupție, incompetență sau alte deficiențe în Executiv l-ar face pe autor suspect de a fi agent al propagandei ruse în algoritmii platformei. Același lucru poate fi spus și despre bloguri pe rețele sociale.

Ce probleme ar putea să apară?

În urma descoperirii cuvintelor vizate, echipa de comunicare a Guvernului va ajuta autoritățile să contracareze rapid prin comunicate de presă, intervenții în studiourile TV sau opinii de experți. Totuși, problemele nu au întârziat să apară, scrie sursa menționată.

De exemplu, site-ul românesc aktual24.ro a fost blocat săptămâna trecuta, împreună cu Sputnik și Russia Today, după ce Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) l-a trecut pe lista publicațiilor care ar dezinforma în contextul invaziei Rusiei în Ucraina. Ulterior, site-ul a fost deblocat după proteste iar purtătorul de cuvânt al Guvernului a spus că a fost vorba despre o eroare. Amintim că DNSC nu are nicio atribuție legală de a bloca accesul la internet.