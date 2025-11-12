Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) a anunţat că a aplicat o amendă de 34.000 de lei touroperatorului Cocktail Holidays şi a retras licenţa de turism a companiei Prompt Service Travel Company SRL, care opera sub acest brand.

Decizia a venit după o amplă acţiune de control desfăşurată la începutul lunii septembrie, ca urmare a numeroaselor sesizări primite de la parteneri şi clienţi. În paralel, compania a depus o cerere de intrare în insolvenţă la Tribunalul Bucureşti.

Ministerul a precizat că verificările au fost efectuate în perioada 1–4 septembrie 2025, la sediul din Bucureşti al operatorului economic, situat pe Intrarea Armaşului nr. 9. Instituţia a arătat că acţiunea de control a fost declanşată pentru clarificarea aspectelor legate de legalitatea funcţionării agenţiei de turism şi de respectarea obligaţiilor contractuale faţă de clienţi şi parteneri.

„Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, în urma informaţiilor apărute în spaţiul public privind activitatea desfăşurată de agenţia de turism organizatoare Cocktail Holidays, a sesizărilor transmise de partenerii acesteia (alte agenţii de turism) şi în vederea clarificării şi soluţionării aspectelor referitoare la legalitatea funcţionării acesteia, a desfăşurat în perioada 1-4 septembrie 2025 o acţiune de control la sediul operatorului economic Prompt Service Travel Company SRL din Bucureşti, sector 1, intr. Armaşului, nr. 9. Controlul a scos la iveală o serie de deficienţe pentru care operatorul economic Prompt Service Travel Company SRL a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 34.000 lei şi, complementar, cu retragerea licenţei de turism nr. 561/02.02.2023 – eliberată pentru agenţia de turism „Cocktail Holidays”, organizatoare”, au transmis reprezentanții Ministerului pentru News.ro.

Potrivit datelor transmise de minister, controlul a scos la iveală o serie de nereguli grave. Printre acestea, s-au numărat nerespectarea prevederilor OG nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative, respectiv comercializarea de pachete de servicii de călătorie a căror valoare totală depăşea suma asigurată prin instrumentele de garantare deţinute şi neasigurarea executării tuturor serviciilor de călătorie incluse în pachetele de servicii de călătorie vândute direct turiştilor sau revândute prin agenţii partenere/revânzătoare.

Ministerul a adăugat că, pe lângă sancţiunea financiară, a fost aplicată măsura complementară de retragere a licenţei de turism nr. 561/02.02.2023, eliberată pentru agenţia Cocktail Holidays.

Totodată, instituţia a dispus ca firma să îşi onoreze toate obligaţiile asumate prin contractele încheiate până la 1 septembrie 2025 şi i-a interzis să semneze noi contracte de comercializare de pachete turistice sau servicii de călătorie.

În acelaşi timp, pe portalul instanţelor de judecată a fost înregistrată o cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă (dosar nr. 30781/3/2025), depusă de Prompt Service Travel Company SRL, compania care deţine brandul Cocktail Holidays.

Scandalul în jurul agenţiei s-a amplificat la sfârşitul lunii august, când mai multe agenţii revânzătoare au reclamat că touroperatorul nu şi-a plătit colaboratorii – companii aeriene şi unităţi hoteliere – ceea ce a dus la situaţii în care zeci de turişti români au fost ameninţaţi că vor fi evacuaţi din hotelurile unde se aflau, deşi pachetele fuseseră achitate integral.

La acel moment, proprietarul agenţiei, Dan Goicea, a transmis că firma traversează o perioadă dificilă, determinată de degradarea mediului economic şi de un blocaj financiar temporar.