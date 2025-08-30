Ministerul Economiei, Radu Miruță, a activat o celulă de criză după ce 677 de turiști români au rămas blocați în Grecia, Cipru și Spania, în urma problemelor financiare majore ale agenției de turism Cocktail Holidays. Pentru majoritatea celor afectați s-au găsit soluții de întoarcere în țară, însă 87 de români sunt încă în străinătate, autoritățile lucrând la repatrierea lor.

„Din 677 mai rămăseseră 50. Se lucrează și pentru aceștia, se încearcă maximul posibil, deja s-a făcut foarte mult. La prima vedere, pur și simplu, oamenilor li s-au încasat banii și mai departe banii nu s-au plătit. Este o înșelătorie”, a declarat oficialul român la TV.

Președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) și fondatorul Paralela 45, Alin Burcea, a lansat critici dure la adresa ministrului Economiei, Radu Miruță, după declarațiile acestuia privind situația turiștilor blocați în străinătate din cauza problemelor financiare ale agenției Cocktail Holidays. În replică, Alin Burcea a scris pe contul său de Facebook:

„Dragii prieteni, vad ca ” marele” ministru destept, Radu Miruta, cel care a declarat ca vrea sa opreasca tirgurile internationale de turism, se refera acum la cazul Cocktail ca la o ” inselaciune”. In plus- culmea tupeului! – afirma ca din cele 677 de cazuri( de unde stie el.??!), ministerul a rezolvat in mare parte, raminind de rezolvat.. circa 50..! Este o minciuna, toti turistii surprinsi in sejururi vor fi repatriati de tour operatorii romani! Daca si- ar face vreun pic datoria de ministru, ar trebui sa se ocupe de Fondul de garantare a agentiilor de turism, despre care l/ am informat eu personal cum trebuie facut..! In realitate- nimanui nu ii pasa de turism..”

Problemele financiare ale Cocktail Holidays au lăsat sute de români fără serviciile plătite, unele agenții partenere fiind chiar avertizate să își anunțe clienții să nu se prezinte la aeroport întrucât rezervările nu erau achitate.

„Compania traversează o perioadă dificilă, cauzată în principal de situația economică degradată a mediului de afaceri, și depune toate eforturile pentru a redresa activitatea companiei în cel mai scurt timp posibil”, a precizat proprietarul Cocktail Holidays, Dan Goicea.

Ministerul Economiei a anunțat că, după repatrierea tuturor turiștilor, vor fi demarate controale amănunțite la Cocktail Holidays pentru a verifica modul în care au fost gestionați banii clienților.