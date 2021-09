Dezvăluirea momentului pentru toți românii. De ce au explodat facturile la energie. Jurnalistul Radu Tudor a explicat, pe larg, pe blogul său, care este adevărul ascuns al acestei situații critice. Acesta a arătat că România deține un potențial energetic foarte bun, cu un mix de resurse hidro, nuclear, eolian, gaz, cărbune ce-i permite să-și creeze un preț avantajos.

„Din păcate, politică inexistentă a statului român într-un domeniu unde trebuia să fie totul profitabil pentru companii și mai ieftin pentru consumator este cea care generează realitatea de azi : explozia facturilor.

La fel ca și la CFR, de exemplu, unde avem cea mai scăzută viteză a trenurile și cele mai slabe servicii din Europa, în domeniul energiei a venit vremea scadenței pentru incompetența și indolența unui stat care a patronat, prin Ministerul Energiei, o situație favorabilă doar pentru cei care l-au condus, nu pentru România și consumatorii ei. Lipsa de interes, de pricepere și gândire în Guvern, ANRE și Parlament a dus la realitatea de azi: avem potențial uriaș, investițiile în tehnologizare lipsesc, banii europeni sunt ignorați iar consumatorii se văd nevoiți să suporte scumpiri masive”, a spus Radu Tudor.

Ce a aflat Radu Tudor de la specialiști

El a explicat ce a aflat de la specialiști.

„Energia electrică pe care o primim acasă de la furnizori este cumpărată de către aceștia de la producători pe o platforma similară unei burse, că o piață en-gros.

Piață en gros de energie electrică este numită o piață ”marginală”. Acolo, prețul de referință este cel cerut de cel mai “scump” tip de producție, respectiv energia produsă din cărbune.

În Europa și în România, cea mai scumpă energie produsă este cea din cărbune, care în plus față de prețul normal de producție trebuie să plătească și certificate de emisii de CO2, în efortul mondial de a reduce poluarea gravă”, a susținut jurnalistul antena 3.

poreivit acestuia, certificatele de emisii sunt parte a mecanismului european, stabilit în 2005, privind reducerea poluării, companiile responsabile pentru emiterea de CO2 că urmare a proceselor de producţie fiind obligate să facă dovadă unui astfel de instrument pentru fiecare tonă emisă.

1,2 miliarde de euro zac la Guvern

„1,2 miliarde de euro, bani care pot fi folosiţi acum pentru proiecte de reducerea emisiilor, zac la Ministerul Mediului, mai ocupat cu situaţia urşilor decât cu combaterea poluării.

Una din explicatiile exploziei costurilor facturii de energie e faptul ca pretul european al certificatelor de emisii a trecut in ultimele 6 luni de la 22 de euro per certificat la 57 de euro. Iar marii poluatori, adica acele complexe energetice pe carbune, produc energie foarte scumpa si poluanta. Ce inseamna asta in Romania? Toti producatorii de energie vand la pretul cel mai mare, adica cel al energiei produse din carbune. Putem spune ca pretul energiei din carbune ”face” pretul in Romania.

Asta e regula. In plus, in ultimii ani Romania a vut o foarta slaba gestiune a resurselor de gaz : a crescut importurile din Rusia, a scazut exploatarea si stocarea din productie interna. Proiectul exploatarii de gaze din Marea Neagra bate pasul pe loc, fiind blocat de politicienii din Parlament si Guvern. Aceasta exploatare plus proiectele reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda ar fi putut transforma Romania intr-o tara independenta energetic, cu un pret scazut pentru piata interna si un potential de export profitabil”, a punctat Radu Tudor