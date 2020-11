„Testarea nu este o metodă de tratament sau o metodă de prevenție. Testarea unui pacient negativ în primele 24 până în 72 de ore nu îmi dă certitudinea că nu este pozitiv. Testarea unui pacient negativ în acest moment dându-i drumul în societate, care poate deveni pozitiv, este o falsă impresie pe care o dăm.

Testarea unui personal care astăzi este negativ, care în fiecare zi intră în contact cu cineva, iar nu îmi dă certitudinea. Din punctul nostru de vedere preferăm să păstrăm definițiile de caz, să facem anchetele

Avem mai multe categorii care se testează în acest moment, cei care sunt imunodeprimați, pacienții oncologici, pacienții care fac dializă, cei care se pregătesc de transplant, cei care sunt instituționalizați în instituții pentru bătrâni, copii, neuropsihici, personalul care lucrează în aceste instituții, femeile însărcinate care ies din carantină sau din izolare.

Sunt foarte multe categorii la care am extins în acest moment, dar noi trebuie să înțelegem că o definiție de caz este și cea care îmi dă și un curs al unei anchete și urmărim aceste cazuri”, a explicat Nelu Tătaru.

Un fals negativ ne poate induce mai mult rău decât bine

De asemenea, ministrul Sănătății a subliniat pericolul reprezentat de către un fals negativ și a explicat faptul că testarea nu este o metodă de prevenție.

„Un fals negativ ne poate induce mai mult rău decât bine, nu este o metodă de prevenție o testare, iar condițiile în care încercăm să lucrăm la cele barometre pe care le știm în acest moment, vom introduce săptămâna viitoare acele teste rapide la toți cei care vin în Primiri Urgențe cu simptomatologie, sunt cei care, indiferent care testăm 10.000 într-o zi sau testăm 50.000, cei care se prezintă la acele sectoare pe care le-am spus sunt aceeași, cu test sau fără test. Aceia sunt toți cei testați care în urma lor duc niște anchete.

În testele rapide pe care le punem în Unitățile de Primiri Urgențe din această săptămână, sunt 43.000 de teste, sunt cele care vor degreva Unitățile de Primiri Urgențe tocmai de cei care așteaptă acel test Real Time PCR într-o izolare, ocupând UPU uneori 24 sau 48 de ore. Aici într-o jumătate de oră am putea decongestiona și am trecut pozitivul la pozitiv, negativul pentru afecțiune non-COVID. Sunt lucrurile pe care le gestionăm în acest moment.

Extinderea numărului de paturi din terapie intensivă, pe care o facem suplimentar, odată cu evoluția, la tot ce înseamnă București sau regiunile țării sunt cele care pregătesc capacitatea de răspuns la cazurile grave, critice, severe, care sunt cele care într-adevăr pun probleme și de acolo vin și decesele”, a adăugat ministrul Sănătății.

