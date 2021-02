În această săptămână care tocmai se apropie de sfârșit, liderul opoziției ruse, Alexei Navalnîi, și-a permis să vorbească în instanță despre o rețetă de castraveți sărați. El s-a adresat judecătorului cu titlul de “obersturmbahnnführer” – un rang în armata nazistă – și a spus că președintele Vladimir Putin este un bătrân care tremură în bunkerul său, îngrozit de propriul său popor, scrie THE WASHINGTON POST.

Mesajul lui Navalnîi despre viața într-o celulă de închisoare

Miercuri, un mesaj de pe Instagram care i-a fost atribuit vorbea despre nave spațiale și despre riscurile traiului într-o celulă de închisoare.

Întrucât nu se așteaptă ca justiția să-i facă dreptate, șansele sale de a fi achirat fiind de sub 0,5%, între cele două procese care i-au fost intentate, Navalnîi își petrece timpul trimițând acasă niște mesaje în care afirmă că sistemul penal din Rusia este o mascaradă menită să-i reducă la tăcere pe adversarii lui Vladimir Putin.

El califică procesele drept niște “spectacole” puse în scenă de autorități ca să stârnească teama populației și să-l murdărească pe el, dar el a cucerit scena, folosind-o în avantajul său. Sâmbătă, a compărut în instanță ca să asculte rezultatul recursului înaintat de el împotriva pedepsei cu închisoarea pronunțate pentru că ar fi încălcat termenii eliberării sale condiționate. Un al doilea verdict urma să fie pronunțat în cursul zilei de sâmbătă, în timp ce un al treilea proces, pe teme de evaziune fiscală și în care ar fi pasibil de până la 10 ani de închisoare, este încă în curs.

La audierea de sâmbătă, Navalnîi a vorbit despre sensul vieții și despre importanța convingerii religioase care te sfătuiește să spui adevărul și să faci ceea ce trebuie indiferent cât de dureroase ar fi consecințele.

El a afirmat că autoritățile se folosesc de procesele care i-au fost intentate “ca să-mi arate că pot face tot ce vor, ca niște jongleri. Oamenii obișnuiți care se uită la toate astea își spun: ‘Ce-ar fi să intru în sistemul juridic? Oare aș avea vreo șansă?’“ El a spus că scopul puterii este acela de a face niște oameni ca el să se simtă izolați, singuri și înspăimântați.

Navalnîi: Nu am niciun regret

Navalnîi a spus că, dacă nu și-ar fi asumat niște riscuri, acum ar fi doar un șir de bule plutind în spațiu. Nu se bucură că este întemnițat, dar “nu am niciun regret. Dimpotrivă, simt o anume mulțumire. În aceste momente grele, nu am încălcat poruncile“. Instanța i-a respins recursul împotriva pedepsei cu închisoare, dar a redus-o la doi ani și cinci luni, luând în considerație și timpul petrecut de el sub arest la domiciliu.

Navalnîi a spus că procesul pentru defăimare, în care el este acuzat că ar fi defăimat un veteran din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, este o murdărie. Luni, prezentatorul unui canal de televiziune, Vladimir Soloviov (redactor-șef al canalului TV Dojd – Ploaia, n. red.) l-a comparat pe Navalnîi cu Hitler în defavoarea primului. El a afirmat că Hitler a fost un soldat curajos, “spre deosebire de acest Führer în chiloți”, Soloviov făcând astfel referire la un agent al securității de stat care ar fi spus că, în atentatul din luna august, otrava ar fi fost pusă în lenjeria de corp a lui Navalnîi.

Acuzația de defăimare a fost lansată în urma unui mesaj de pe Twitter al lui Navalnîi, în care el critica o serie de persoane – printre care actori, celebrități, sportivi și un veteran de război în vârstă de 94 de ani, Ignat Artemenko, care au apărut într-un videoclip de propagaandă al canalului RT, prin care rușilor li se cerea să sprijine amendamentele constituționale care l-ar putea menține pe Putin la putere până în anul 2036. Navalnîi i-a calificat pe participanți drept trădători și lachei.

Avocații săi susțin că mesajul nu era defăimător, întrucât el își exprimase o opinie, și nimic altceva, potrivit THE WASHINGTON POST.

Se depun eforturi pentru defăimarea lui Navalnîi

Potrivit celor de la Proiekt, un portal independent al presei de investigație, procesul de defăimare își are originea într-o amplă campanie a Kremlinului, în care au fost angrenați agenți ai serviciilor de securitate, propagandiștii din presă, guvernatorii regionali și întreprinzători ambițioși, cu toții depunând eforturi să-l discrediteze pe Navalnîi. În august, Proiekt a publicat un mesaj pe WhatsApp, care, potrivit declarațiilor sale, ar fi fost transmis de administrația prezidențială, în luna iunie, tuturor organizațiilor specializate în politică regională, mesaj menit să declanșeze o întreagă operațiune împotriva lui Navalnîi – bazată pe mesajul acestuia de pe Twitter – între 25 iunie – 1 iulie, respectiv, în perioada când se votau amendamentele constituționale.

„Colegi, trebuie să organizăm urgent o campanie de informare (răspunsuri, citate, replici) în apărarea veteranului din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, insultat de Navalnîi. Campania urmează să se desfășoare până pe 1 iulie”, se sublinia în mesaj. Mesajul le cerea participanților să difuzeze articole de presă în care sunt citați și alți veterani, patrioți “sau pur și simplu oameni importanți sau foarte cunoscuți“, iar articolelor să li se atașeze și niște link-uri.

La audierile de sâmbătă, Navalnîi a spus că visează la un viitor când Rusia să nu fie doar liberă, ci și fericită.

“În afara faptului că țara noastră este clădită pe nedreptate, o nedreptate cu care ne confruntăm și pe care o vedem sub cele mai grave forme, o nedreptate armată, zeci de milioane de oameni vor adevărul, iar mai devreme sau mai târziu, ei îl vor căpăta”, a spus el.

Navalnîi găsește și alte căi prin care să poată comunica. Într-un mesaj al său de pe Instagram, postat miercuri și difuzat în numele lui, se spunea că statul în închisoare nu este resimțit atât de greu, fiind mai degrabă un spațiu de călătorie “spre o lume nouă și minunată“.

“Cum aș putea eu, ca mare iubitor al cărților și filmelor despre spațiu, să refuz un asemenea zbor, chiar dacă durează numai trei ani? Bineînțeles că nu pot refuza“, a scris el.

“Există însă o mare diferență comparativ cu filmele pe teme spațiale. Nu am nicio armă. Și dacă nava e atacată de xenofobi? Mă îndoiesc că aș putea lupta împotriva lor cu un ceainic“.

Călătoria în spațiu e “periculoasă“, a adăugat Navalnîi.

Călătoria ar putea dura mult mai mulți ani decât ar fi fost de așteptat sau ar putea să nu-l ducă nicăieri, scrie THE WASHINGTON POST.