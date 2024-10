Robert Negoiță susține că vrea să vadă taxe mai mari în Capitală. Primarul Sectorului 3 este de părere că are „cea mai subfinanțată administrație publică de până acum din toată lumea civilizată”.

În opinia lui, este „cât se poate de acut” faptul că „ne așteptăm la servicii publice din partea administrației în timp ce o subfinanțăm”.

„Toate guvernele până acum au scăzut taxele care vin către local și suntem cea mai subfinanțată administrație publică locală din toată lumea civilizată și vă spun că am făcut analiză comparativă de ceva vreme încoace. Suntem absolut cea mai subfinanțată, și ca să dau și cifre, în toată lumea civilizată, ponderea administrației publice, bugetul administrației publice locale, în total buget consolidat, este între 30 și 60 %, în toată lumea civilizată. În România, când am făcut eu o analiza, și de atunci au mai scăzut ca pondere, e sub 20 %. Deci ne așteptăm la servicii publice din partea administrației publice locale, în timp ce o subfinanțăm într-un mod cât se poate de acut. Haideți să vorbim principial despre buget. Până la urmă, nicio societate, nicio civilizație nu poate trăi fără buget”, a mai spus edilul.