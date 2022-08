Mugur Isărescu este de părere că liberalizarea pieţei de energie nu a fost o decizie inspirată. Guvernatorul Băncii Naţionale a României a apreciat, însă, faptul că lucrurile au fost aduse sub control cu această plafonare a preţurilor.

Șeful BNR a susținut că nu pot fi lăsate anumite preţuri total libere, mai ales într-o situaţie de război.

„Nu cred că a fost foarte inspirată, dar decizia acesta trebuia făcută. Dacă căutăm vinovaţi, trebuia făcută mai devreme. E greu de spus cu liberalizarea, dar inspirată nu pot să spun că a fost.

Bine că s-au adus lucrurile sub control acum, această plafonare toată lumea o face. Au fost discuţii şi legate de plafonare, că e bine dacă poţi să laşi pieţele”, a spus Isărescu.

Isărescu este de părere că nu poţi să laşi, mai ales în situaţie de război, anumite preţuri total libere

El a explicat că, prin formaţie, este pentru o economie de piaţă. Cu toate acestea, a apreciat Isărescu, sunt anumite situaţii în care pieţele nu funcţionează cum trebuie.

„Nu poţi să laşi, mai ales în situaţie de război, să laşi anumite preţuri total libere. Trebuie să te gândeşti cu foarte mare atenţie când faci acest lucru şi o spune un individ care în esenţă sunt pentru economia de piaţă, nu numai în esenţă, şi în detalii”, a comentat guvernatorul BNR, marţi, într-o conferinţă de presă.

El a afirmat că a susţinut decizia guvernului de plafonare a preţurilor la energie.

„Este bine că Guvernul a revenit şi a introdus această plafonare. Eu am fost pentru. În momentul în care inflaţia s-a dus în sus, am avut o intervenţie şi anume nu putem să lăsăm preţul la energie că se duce în toate celelalte preţuri.

Pe urmă începi să fugi după iepuri prin pădure să-i prinzi de urechi. N-ai ce să mai faci, cu ce să mai contrabalansezi o asemenea inflaţie”, a spus Isărescu.

Ce a pățit guvernatorul BNR în anii ’90

El a povestit ce s-a întâmplat în anii 90, când această instituţie avea conflicte cu guvernele de atunci din cauza preţurilor la energie.

„Am calculat un indicator, nu puteam să ţinem cursul de schimb, nu aveam rezerve, s-a depreciat şi el. Era această reaccelerare. Guvernul îţi reproşa: ”Ce faci, băi, Mugur Isărescu? După ce că avem necazuri, stăteau vapoarele în Portul Constanţa, nu le puteai descărca, nu aveai bani, ce faci, mai vii şi tu cu mai multă inflaţie?”.

Am calculat un indicator legat de preţul la energie. În anii 90 era aproape la fel de puternic ca deprecierea cursului. Nu poţi să ai doi factori inflaţionişti să-i scapi de sub control în acelaşi moment, că ai scăpat toate lucrurile de sub control”, a explicat Mugur Isărescu.