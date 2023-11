Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a anunțat vineri, 10 noiembrie 2023, că dobânda de politică monetară nu se va reduce până când nu va scădea inflația. Nu e de joacă cu rata de politică monetară, a avertizat el. Se fac anumite jocuri doar cu dobânzile pe piață.

Întrebat de jurnaliștii prezenți despre reducerea dobânzilor de politică monetară în regiune, Mugur Isărescu a reamintit faptul că BNR se uită atât la Banca Centrală Europeană, cât şi la băncile din regiune.

„Nicio ţară din regiune, care are politici monetare bazate pe flotarea cursului de schimb, nu are problema fiscal-bugetară pe care o are România”, a recunoscut el.