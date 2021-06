Oana Zăvoranu a fost invitata lui Cătălin Măruță în cadrul podcast-ului acestuia, unde a vorbit despre un moment mai puțin plăcut din viața sa. Ea a oferit amănunte incendiare despre episodul în care a încercat să se sinucidă. Ea a susținut că problemele cu mama sa, cu fostul soț și cu vrăjitoarele din perioada respectivă au determinat-o să ia hotărârea disperată de a se sinucide.

Vedeta a oferit și un răspuns celor care au acuzat-o atunci că a regizat totul.

„A fost foarte real, deși mi-am auzit ulterior anumite, mi-au trecut pe la urechere că ar fi fost regizat. Nimic din viața mea, nimic nu a fost regizat. S-a întâmplat pe luna decembrie 2012, fuseseră arestare vrăjitoarele, îmi luasem de pe suflet această povară și ieșisem cu bine din acest hop al vieții mele, dar ceva în interiorul meu a clacat. Am simțit în acel moment că nu mai pot să duc, era prea mult, mai mult decât putea să ducă un om pe picioare. Într-un moment de lașitate, dar sincer, îți trebuie mult curaj să faci asta. Am apăsat pe trăgaci, am ajuns în timp util și am fost resuscitată de mai multe echipe de medici și am trăit în continuare’, a declarat Oana Zăvoranu în cadrul podcast-ului lui Cătălin Măruță.

Oana Zăvoranu: Vrăjitoarele mi-au zis că au deschis cărțile de tarot

Oana Zăvoranu a mai mărturisit că se simțea epuizată, că ajunsese la capătul puterilor din cauza problemelor cu mama ei, cu fostul soț și cu vrăjitoarele.

„Eram singură, epuizată, stoarsă de puteri, la finalul unei lungi lupte duse cu fostul soț, cu mama, cu vrăjitoarele. Pur și simplu am ajuns la o contorizare a mea, unde am considerat că este prea mult pentru mine și într-un mod laș… nici nu mă mai interesa ce urmează. Așa am considerat eu. Dumnezeu a vrut să continui și are un plan cu fiecare dintre noi’, a mai spus Oana Zăvoranu.

Ea a spus că ceea ce i-a pus capac și a făcut-o să creadă că există niște forțe necurate a fost când a văzut-o pe mama sa și pe Pepe în timp ce dansau în cadrul unei emisiuni TV.

‘Cei mai mari dușmani de la un anumit moment au fraternizat și eu m-am văzut ca un măgar fraier. Am zis că nu se poate, e ireal, că niște forțe necurate mă învăluie. Am zis că nu există așa ceva, să te trădeze și fostul soț și mama ta. Ăla a fost momentul în care oricum vrăjitoarele aflaseră. Ele m-au căutat. Era o tactică, căutau clienți. Eu n-am spus niciodată oamenii concret cu care m-am întâlnit acolo. Eu intram și unii ieșeau. Politicieni enormi, artiști, sportivi…toți călcau pe acolo. Ele cred că făceau în așa fel să ne întâlnim cu toții acolo. Ele mi-au zis că au deschis cărțile de tarot și că Necuratul m-a luat în fiecare unghier’, a mai dezvăluit Oana Zăvoranu.