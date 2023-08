La sfârșitul anului trecut, Monica Anghel se lăuda cu noua sa siluetă, iar asta le-a aprins mințile escrocilor. Imaginea cântăreței a fost asociată cu o serie de produse pentru slăbire, fără ca Monica Anghel să aibă nici cea mai mică implicare.

Nu-i găsește pe făptași

Monica Anghel a încercat să afle cât mai multe detalii despre cele întâmplate. Realitatea i-a fost însă total potrivnică și după patru luni a constatat cu amărăciune că nu are pe cine lua la întrebări.

„Multă lume știe că, în ultimele luni, mi-a fost furată imaginea și asociată în scopuri comerciale cu te miri ce produse, ca și cum eu aș promova anumite lucruri. Partea proastă a lucrurilor e că nici acum nu știu cine și ce a avut ceva de împărțit cu mine!”, a declarat Monica Anghel pentru „cancan.ro”.

A angajat chiar și două avocate în încercarea de a-și face dreptate. „Cele două avocate ale mele au întors pământul cu fundul în sus, dar tot nu știm cine stă în spatele acelor site-uri fantomă. Oricâte încercări am făcut, la câte porți am bătut, din păcate nu am reușit să aflăm mai nimic” , a spus Monica Anghel.

Mesajul cântăreței pentru fani

Solista s-a repliat și spune că nu-i rămâne altceva de făcut decât să atragă, ori de câte ori va simți că e nevoie, atenția asupra unor astfel de incidente.

„Nu-mi rămâne decât să le spun tuturor că nu există formule sau picături magice de slăbit. Singura soluție, oameni buni, e să apelați mereu la sfatul medicului și să nu dați crezare nu știu cui, nici măcar mie când mă vedeți într-o ipostază in care nu m-ați mai văzut!”, afirmă ea.

Monica Anghel precizează că a descoperit cu stupoare că în ciuda demersurilor sale juridice, numărul „reclamelor” în care era implicată fără voia sa a crescut.

„Mi se pare că campania asta a crescut. În loc să reușesc s-o țin sub control, dimpotrivă, toate prostiile alea cu slăbitul-minune în care e asociată și imaginea mea, repet fără voința mea, au crescut. Și sesiz că apar și imagini cu medici cunoscuți care fac fără voia lor același lucru, propun tot felul de chestiuni discutabile.Parcă am fi învinși de un sistem ciudat! Iată de ce insist ca lumea să se informeze cât mai bine posibil, pentru a evita cât mai multe situații de nedorit!”, a conchis Monica Anghel.