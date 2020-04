Se pare că în urmă cu ceva ani, vedeta a trecut printr-o despărțire care a marcat-o mai mult decât se aștepta.

În urma suferinței provocate, aceasta a fost nevoită să apeleze la terapie.

„Episodul dureros al despărţirii m-a marcat pe o distanţă mare de timp şi am zăcut pe picioare, să zic aşa, până când nu am mai putut să duc suferinţa şi atunci m-am dus la terapie”, a povestit Neti, pentru clickpentrufemei.ro.

Cum a scăpat de suferință?

După cinci ani de terapie, vedeta a reușit să își revină și să înțeleagă ce e de fapt important pentru ea.

Potrivit acesteia, evenimentele prin care a trecut au fost „cea mai profundă experienţă a vieţii” sale.

„Am ieşit după cinci ani din această terapie şi, la capătul ei, am făcut cunoştinţă cu mine. Pur şi simplu am renăscut, am înţeles enorm multe aspecte ale vieţii mele şi, după încă nişte ani, am putut să iert. Sunt fericită că m-am eliberat de suferinţă. A fost cea mai profundă experienţă a vieţii mele”, a adăugat Neti Sandu.