Neti Sandu va avea parte de un moment emoționant de Revelion! Vedeta PRO TV își va revedea colegii de liceu, după mulți ani în care nu s-au întâlnit. Revederea trebuia să aibă loc anul trecut, însă aceasta nu a putut ajunge, deoarece a fost bolnavă. Deci anul acesta, trebuie să onoreze invitația, spune ea. Întrebată ce planuri are de Crăciun și Revelion, astrologul a răspuns:

„De Crăciun mă văd și cu prietenele, și cu Alisuca, nepoțica, iar de Revelion o să mă văd cu foștii colegi de liceu – am stabilit de acum câteva luni, să nu mai ratăm pentru că anul trecut m-am îmbolnăvit și nu am putut să mă duc, așa că am rămas datoare. Și, uite, ce repede a trecut anul și trebuie să răspund invitației”, a declarat ea pentru viva.ro .

Astrologul de la PRO TV a spus și ce tradiții de Crăciun și Revelion respectă cu sfințenie. Astrologul are grijă să facă mereu curat și să decoreze caza cu ceva nou, în plus față de anul precedent.

„Am grijă să fac curățenie, mă complic la cele mai mici amănunte și mă îngrijesc să fie și ceva decorativ, nou în plus față de ce-mi place mie să am ca ornamente. Cam atât, totul a fost simplu tot timpul la noi acasă și așa mi-a rămas în cap. Și în suflet”, a afirmat aceasta.

Întrebată cum arătau sărbătorile de iarnă în copilărie, vedeta a răspuns:

Neti Sandu prezintă în fiecare dimineață, de luni până vineri, horoscopul la Pro TV. Mulțumită popularității sale, aceasta a primit nenumărate oferte de la rivalii postului.

Totuși, vedeta nu a luat niciodată în calcul varianta de a pleca la altă televiziune. Cunoscutul astrolog a fost întrebat recent dacă a primit vreo ofertă de la celelalte posturi TV.

„De la toate posturile am primit. Păi nu, că eu vreau să îmi fac treaba. Eu așa am ajuns aici: că mi-am făcut treaba, nu că am urmărit ceva. Eu nu am urmărit să ajung aici, eu mi-am făcut treaba și am ajuns aici. Nu, nu aveam de ce să mă duc în altă parte”, a relatat Neti Sandu pentru Playtech.