Neti Sandu prezintă în fiecare dimineață, de luni până vineri, horoscopul la Pro TV. Mulțumită popularității sale, aceasta a primit nenumărate oferte de la rivalii postului.

Totuși, vedeta nu a luat niciodată în calcul varianta de a pleca la altă televiziune.

Cunoscutul astrolog a fost întrebat recent dacă a primit vreo ofertă de la celelalte posturi TV.

„De la toate posturile am primit. Păi nu, că eu vreau să îmi fac treaba. Eu așa am ajuns aici: că mi-am făcut treaba, nu că am urmărit ceva. Eu nu am urmărit să ajung aici, eu mi-am făcut treaba și am ajuns aici. Nu, nu aveam de ce să mă duc în altă parte”, a relatat Neti Sandu pentru Playtech.