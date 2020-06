Mirela Vaida a explicat azi de ce Emily Burghelea a fost dată afară de la Antena 1. Anterior, aceasta postase pe pagina sa de Facebook un comentariu potrivit căruia lumea va afla azi adevărul din spatele reacției pe care a avut-o.

„Eu am iubit-o, ea știe. Și încă o iubesc că la 21 de ani mai faci și tâmpenii. E treaba ei. Când o să fie ca mine o să-și dea seama, dar eu totuși sper să realizeze mai devreme. Ce s-a întâmplat cu Emily ieri? De ce a avut această izbucnire? O să vă explice Veronica și Viorel, pentru că Emily a făcut ceva ce nu trebuia să facă niciodată. Nu e deontologic, nu e profesional, nu e voie în cadrul redacției noastre și cred că la nicio emisiune și nicio echipă să faci așa ceva. Ea a încălcat niște reguli foarte grave, știa, și când a fost prinsă cu mâța în sac și chemată luni, la ora 12, la ședință și i s-a spus că așa ceva nu se face, ea și-a pregătit ieșirea din decor, aruncând cu mizerii într-o echipă care a iubit-o real.

Eu am ținut foarte mult la ea, cred că s-a văzut chimia dintre noi. Eram o gașcă, eram o familie. Ea a făcut un gest necugetat și când și-a dat seama că va fi trasă la răspundere pentru treaba asta, a făcut o scenetă de adio, cu lacrimi, cum se face. Pe teatru e bună, e foarte bună. (…) Noi avem foarte multe filmulețe și poze, pe care nu le vom difuza din respect pentru Veronica, atenție!”, a spus Mirela Vaida în direct la „Acces Direct”.

Ce a făcut, de fapt, asistenta

Viorel, soțul Vulpiței a vorbit despre locul unde Emily i-a dus pe cei doi. Potrivit acestuia, fosta asistentă din emisiunea Acces Direct i-a dus pe cei doi într-un club de fițe din Capitală.

„Am stat acolo două ore. Mi-a spus să nu cumva să le spunem (n.r. celor de la Acces Direct) ce facem noi acolo. Ne-a mințit pe toți. Nu trebuia să o îmbete pe Veronica ca să spună toate prostiile. Au pus-o să danseze pe o melodie a lui Tzanca Uraganu, într-o ipostază intimă. Iubitul ei o filma pe Veronica”, a spus Viorel, completând că Emily ar fi încercat să o combine pe Veronica cu altcineva.

Ce mai spune Mirela Vaida

„Eu am avut până ieri încredere că e o fată bună la suflet, bine intenționată. Nu știu cine a învățat-o să facă prostiile astea. Ca cineva, care lucrează în echipă cu noi, la care eu ținem foarte mult, să vină să spună că eu și echipa suntem complici la agresivitate fizică și că ne facem că plouă, asta e chestiune de caz penal. Eu, la vârsta mea, credeam că, cunosc lumea…mi-a arătat fost asistentă că nu cunosc oamenii și că ei mă pot înșela, Bravo! Uitați-vă la mine, am trei copii acasă, pe care i-am născut, că-mi vine să plâng, doar cu rugăciune, pentru că nu puteam să am copii…păi să vin să vad agresivitate în fața mea și să mă fac că plouă ca să fac emisiuni frumoase la TV, nu vă supărați, eu trebuie să mai exist și după emisiunea asta.

Credeți că e posibil o astfel de mizerie? Înainte să aruncați cu noroi, analizați un pic ce s-a întâmplat aici. Dacă Emily, care era atât de bună prietenă cu Veronica, știa că este agresată de Viorel, de ce nu a venit Emily de atâta timp să spună asta pe post? Dacă venea să spună asta, eu eram prima care suna la 112 și făceam apel în direct să vină Poliția acum și ăsta să meargă la închisoare! Ea l-a invitat la jacuzzi în Pipera pe agresorul Veronicăi!

La astfel de petreceri, într-o zonă de lux a Capitalei, cu oameni de bani gata, eu am dreptul să cred că acolo, Viorel putea fi drogat, iar Veronica putea fi trimisă în Italia sau cine știe ce-i făceau. Acte iresponsabile. Etic, profesional, nu ai voie să faci așa ceva! Tu, îți faci o ieșire în care spui: E agresată, e violată! De ce? Pentru că știai că ai comis-o grav de tot și că în viață lungă aici probabil nu vei mai avea? Puteți să ne înjurați cât vreți! Cineva, să vină să ne acuze de acest lucru este extrem, extrem de grav. Am țipat ieri la Emily pentru că nu mi-am imaginat că poate să iasă așa o mizerie. Fiecare om își clădește cariera și viața personală după propriile reguli”, a continuat Mirela Vaida, potrivit dcnews.