Este vorba despre Jador, fostul concurent de la Puterea Dragostea, care a scos recent hit-ul „Dau Moda” alături de Lino Golden.

Piesa acestuia urcase rapid pe locul unu în trending pe Youtube.

Se pare însă că Vulpița l-a detronat după ce şi-a lansat propria piesă alături de Axinte.

Nu m-a dat jos nimeni din România

Jador a reacționat acid pe pagina sa de instagram, întrebându-se constant cum a fost posibil acest lucru. Totodată, artistul consideră că nu este deloc corect ceea ce se întâmplă, deoarece el lucrează destul de mult în acest domeniu.

„Cred că majoritatea populației are conoravirus pentru că am văzut că pe locul 1 se ține tare Vulpița. Și noi toți cei care muncim din greu, plus talent, muzică, videoclipuri, versuri, gândire, zile întregi la studiu, să fii locul 1 la trending, am muncit foarte mult. Dar nu, anul ăsta este fița, locul 1 e Vulpița! Nu înțeleg, m-a dat jos de pe locul 1 din trending Vulpița. Eu nu pot să cred. Nu m-a dat jos nimeni din România, m-a dat jos Vulpița, nu pot să cred”, a spus Jador.

Într-un alt story de pe Instagram, Jador susține că nici măcar Florin Salam nu l-a detronat.

„Vulpiţa e pe locul unu. Băăăiiii, nu m-a luat nimeni, nu m-a luat Salam şi m-a luat Vulpiţa? Ce aveţi?”, a mai spus Jador pe Instagram.