Mirela Vaida a trecut prin momente destul de delicate care au marcat-o profund. Vedeta TV a povestit că a trăit o adevărată traumă atunci când își dorea să devină mămică. Situația deloc ușoară nu a făcut-o însă să-și piardă speranța, iar acum acesta se bucură de dragostea și atenția a trei copii, care îi dau sens existenței sale.

Ea a susținut că nu vrea să se oprească la cifra trei, în ciuda faptului că mulți ar putea spune că este o mamă împlinită. Cu alte cuvinte, Mirela Vaida nu a respins varianta ca familia să se lărgească cu încă un membru.

„E vorba despre o viață în care am reușit să-mi îndeplinesc visul de a deveni mamă. Și nu mama unui copil, ci mama a trei copii . Recunosc că nu m-aș opri aici. Și nici cifra 4 din fața vârstei mele nu mă oprește. Chiar sunt un om împlinit și fericit care nu mai are nimic de demonstrat nici în plan personal și cu atât mai puțin în plan profesional. Pentru că eu sunt acum acolo unde îmi doream să fiu la 40 de ani: să mă bucur de viață, de curtea mea, de animăluțe și, mai presus de toate, de cei trei copii care ne fac viața fericită și care ne dau sens în fiecare zi”, a spus Mirela Vaida

Nu multă lume știe că până să ajungă mamă de trei copii, vedeta de la Acces Direct a avut multe de îndurat. După căsătoria în 2009 cu Alexandru Vaida, ea a încercat să rămână însărcinată. Nu s-a petrecut așa cum și-a calculat, iar situația a marcat-o profund.

Mirela Vaida a dat detalii despre trauma prin care a trecut chiar în direct, la TV. Până să apară Carla, primul ei copil, au trecut trei ani de încercări. În acest timp, ea a pierdut două sarcini.

„M-am căsătorit după patru ani de relație. Nu am putut să am imediat copii. Începusem să-mi pierd speranța că voi putea să devin mamă pe cale naturală. Atunci m-am gândit la mama și bunica mea care au avut mulți copii. Am și pierdut două sarcini. Am avut răbdare. După trei ani de rugăciuni și încercări am rămas însărcinată cu Carla, fără să-mi doresc atât de repede al doilea copil, la zece luni ale Carlei am rămas însărcinată cu cel de-al doilea copil”, a povestit Mirela Vaida.