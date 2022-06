Drama totală prin care a trecut Mirela Vaida! A vrut să țină totul secret. Nimeni nu a știut

Mirela Vaida a povestit că a trecut prin momente extrem de grele, chiar în perioada în care își dorea foarte mult să devină mamă. Vedeta de la Antena 1 a povestit că a pierdut două sarcini până la vârsta de 32 de ani.

Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” a spus că una dintre sarcini a pierdut-o chiar în timpul unui concert și că în perioada aceea și-a pierdut complet speranța că poate deveni mamă.

Mirela Vaida a povestit în cadrul podcastului lui Valentin Sanfira că are mare noroc cu soțul ei, care o susține în tot ceea ce face, chiar și în momentele mai puțin fericite sau plăcute. De asemenea, vedeta spune că fără soțul ei nu ar fi ajuns să facă lucrurile pe care le face azi.

„Am avut noroc de soțul meu. El mi-a zis să cânt muzică de folclor, populară, el mă împinge de la spate. Am pierdut două sarcini. Aveam deja 32 de ani și eu nu aveam niciun copil. Și mă stresa treaba asta, soțul meu avea 36, era deja timpul să fim părinți”, spune Mirela Vaida.

Mirela Vaida s-a temut să le spună apropiaților că este însărcinată

Vedeta de la Antenă a mai spus că după ce a pierdut cele două sarcini, s-a dus pe la mai multe biserici pentru a se ruga a rămâne însărcinată, iar atunci când s-a întâmplat, Mirela Vaida spune că nu a vrut să le spună celor apropiați despre sarcină.

De asemenea, vedeta a mai spus că a născut-o pe fiica sa, Carla, pe cale naturală, cu toate că medicii i-au spus că nu poate face acest lucru din cauza problemelor pe care le-a avut.

„Dacă eu pierdusem două sarcini, am spus că nu mai spun până când nu e mare copilul. Am născut-o pe Carla natural, deci doctorița mi-a zis să nu o nasc natural, că am avut probleme, am zis că dacă Dumnezeu mi-a dat copilul eu pot să îl nasc natural. Și am născut, la 33 de ani”, spunea Mirela Vaida, în podcastul anterior menționat.