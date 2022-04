Cristi Borcea mai vrea un copil! Valentina Pelinel l-a dat de gol. Ce spune blondina despre o nouă sarcină

Valentina Pelinel a oferit un interviu pentru click.ro în cadrul căruia a scos la iveală că soțul ei își mai dorește încă un copil, cu toate că cei doi au deja trei. Blondina, pe de altă parte, de arată reticentă cu privire la a mai rămâne însărcinată încă o dată.

Ba mai mult, pentru Cristi Borcea un nou copil ar însemna că numărul moștenitorilor săi ar ajunge la 10, având în vedere că fostul acționar al Dinamo București are nouă copii cu patru femei.

“Lui Cristi îi plac copiii, și-ar mai dori, nu-i nici o problemă, dar, sincer, suntem bine pentru că nouă copii necesită multă atenție, e multă responsanbilitate”, a dezvăluit Valentina Pelinel pentru sursa anterior citată.

Ea mai spune că deși nouă copii necesită multă atenție, ea îi soțul ei fac în așa fel încât să aibă timp și pentru ei.

Valentina Pelinel: Nu m-am gândit că o să am trei copii

Întrebată dacă s-a gândit vreodată la faptul că ar putea avea trei copii, blondina a spus că nu s-a gândit niciodată la așa ceva, cu toate că, la un moment dat, s-a gândit că ar vrea să aibă urmași.

“Sincer, mi-am dorit să am copii de la un punct în viața mea, dar când ești foarte tânăr nu te gândești la asta. Nu m-am gândit, nu am fost genul care să zic că o să fac copii la vârsta de…și o să fie atâția sau au o să fie băieți sau fete.

Nu m-am gândit niciodată! Dar, atunci când am simțit că vreau să am copii, am simțit cu tot sufletul. După ce s-a născut Milan parcă am simțit că nu e momentul să mă opresc. Mi-am dorit mai mult de atât. Am descoperit sentimentul maternității. Mi-am dorit să aibă frați și uite că are două surori”, spune soția lui Cristi Borcea.

În plus, vedeta a scos la iveală că cel mai năzdrăvan copil pe care îl are nu este fiul ei Milan așa cu, s-ar putea crede. Din contră, cea mai năzdrăvană este una dintre gemene.

“Nu, ai să râzi! Milan e foarte liniștit și cuminte, nu e el cel năzdrăvan! Una dinte fetițe e mai năzdrăvană, Rania! Eu sper să nu avem probleme cu ea, eu iau partea bună a lucrurilor! Sper să fie îndrăzneață și să se descurce în viață”, a mai spus Valentina Pelinel.