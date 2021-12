Fostul președinte executiv și acționar de la Dinamo, Cristi Borcea, a dezvăluit că are probleme de sănătate. Toate au pornit de la implicarea sa în fotbal, de pe vremea când se afla la conducerea echipei din Ştefan cel Mare. Cu toate acestea, el nu regretă acea perioadă. În plus, tot din cauza fotbalului a ajuns și la închisoare.

Ce regretă însă Cristi Borcea este că și-a pierdut sănătatea din cauza echipei Dinamo, pe care o consideră „blestemată”.

„Am pierdut mult, cel mai mult am pierdut sănătatea. Nu dorm noaptea, iau cinci pastile pe zi, operaţie pe cord, două divorţuri, mai mult ce să pierzi? Plus atâtea milioane. Am norocul că am o familie extraordinară, o soţie deosebită, care mă înțelege că sunt momente grele prin ce am trecut, dar atunci nu am înţeles.

Le-am zis ca e fotbalul pe primul plan. Nu regret din ceea ce am făcut, am avut şi satisfacții. Marea mea nerealizare, Liga Campionilor. E o echipă blestemată (n.r.- Dinamo)”, a dezvăluit Cristi Borcea, potrivit Digisport.ro.

De unde au pornit problemele?

Amintim că, în anul 2009, atunci când Unirea Urziceni a devenit în premieră campioana României, Cristi Borcea a fost devastat, iar acest lucru i-a afectat și starea de sănătate.

De la acel moment și până în prezent, fostul patron al Dinamo nu mai doarme fără somnifere, iar în anul 2012 a suferit o operație pe cord. Totodată, în 2016 au fost găsite nu mai puțin de 443 de pastile psihotrope în celula în care era încarcerat în penitenciarul Poarta Albă.

Cel puțin în familie totul e perfect

Fostul patron de la Dinamo are 3 copii cu Valentina Pelinel, însă ar mai vrea să facă unul. În total, acesta are 9 copii, cu vârste între un an și opt luni și 23 de ani. Au fost făcuți cu 4 femei diferite.

Patrick (23 de ani) și gemenii Antonia Melissa și Angelo (17 ani), cu Mihaela, George (9 ani) și Gloria (7 ani), cu Alina Vidican şi Carolyn (14 ani), cu avocata Simona Voiculescu. Acestora li se adaugă cei pe care îi are cu Valentina Pelinel.

„Deocamdată nu îmi mai doresc copii, dar dacă Valentina își mai dorește, eu nu am nicio problemă”, declara Cristi Borcea în urmă cu ceva vreme.