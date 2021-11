Soluția minune care te scapă de durerile de cap. Medicii tocmai au făcut descoperirea. Nu este vorba nicidecum despre vreo noua pastilă, așa cum poate mulți dintre noi ne-am fi închipuit. Lucrurile stau însă mmult mai simplu decât ne-am fi așteptat.

Ca să scăpăm de migrene ar fi suficient să urmăm doar o simplă dietă. Experţii în domeniul sănătăţii solicită mai multe cercetări privind dieta şi migrenele. Asta pentru că medicii au dezvăluit că un pacient care suferea de dureri de cap severe de peste un deceniu le-a eliminat complet după ce a adoptat o dietă bazată pe plante.

El a folosit, inițial, medicamente prescrise, yoga şi meditaţie şi a eliminat alimentele care puteau declanşa migrenele în încercarea de a reduce severitatea şi frecvenţa durerilor de cap. Durerile de cap au persistat, însă. Din cauza stării de disconfort accentuate, acesta a fost chiar în imposibilitatea de a-și desfăşura activitatatea profesională.

Soluția minune a venit însă dintr-o simplă dietă

Soluția minune a venit însă dintr-o simplă dietă. La o lună după ce a început un regim bazat pe plante, migrenele au dispărut. Dieta includea multe legume cu frunze de culoare verde închis, potrivit The Guardian.Bărbatul nu a mai avut o migrenă de mai bine de şapte ani şi nu-şi mai aminteşte când a avut ultima dată o durere de cap. Cazul a fost raportat în revista BMJ Case Reports.

Medicii din SUA care l-au tratat pe acesta au sugerat că ar merita să se adopte o dietă bazată pe plante pentru a atenua simptomele migrenei cronice. Dar alţi experţi independenţi au avertizat că, deoarece studiul a raportat un singur caz, este imposibil să se generalizeze rezultatul şi nu ar trebui să fie considerat ca o soluţie pentru toate persoanele cu migrene.

Trebuie spus că în acest moment peste un miliard de oameni din întreaga lume suferă de migrene. În timp ce medicamentele pot ajuta la prevenirea şi tratarea acestora, un număr tot mai mare de dovezi sugerează că dieta poate oferi, de asemenea, o alternativă eficientă, fără efectele secundare asociate cu unele dintre medicamente, au declarat autorii studiului.

În majoritatea zilelor, fie aveam o migrenă, fie mă recuperam după una

”Înainte de a-mi schimba dieta, sufeream de şase până la opt migrene debilitante pe lună, fiecare dintre ele durând până la 72 de ore. În majoritatea zilelor, fie aveam o migrenă, fie mă recuperam după una. Eram disperat”, a spus pacientul în vârstă de 60 de ani, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, și care a suferit de migrene timp de 12 ani.

”Cu toate acestea, în decurs de o lună după ce am început o dietă bazată pe plante densă în nutrienţi, care includea în primul rând multe legume cu frunze de culoare verde-închis, fructe, fasole, fulgi de ovăz şi un smoothie verde zilnic, am reuşit să renunţ la ambele medicamente. Acum, medicamentele pentru migrene au expirat, iar eu nu am mai avut migrene de şapte ani. Nici măcar nu-mi amintesc ultima dată când am avut o durere de cap. Nu mai sunt un prizonier în propriul meu corp. Mi-am recăpătat viaţa” a adăugat el.

”Dieta care a fost folosită a fost una care este în mare parte în conformitate cu recomandările dietetice ale multor ţări şi a inclus consumul mai multor legume – în special legume cu frunze verzi-închise” a declarat Dr. Duane Mellor, dietetician autorizat şi cadru didactic superior la şcoala medicală a Universităţii Aston.