Cristi Borcea a vorbit recent în cadrul unei emisini tv despre un viitor copil. Fostul acționar de la Dinamo susținea că Valentina Pelinel este dispusă să mai facă un copil, ”pe final de carieră”.

”Valentina mai vrea unul, pe al 10-lea, și gata! Doar cu Valentina. Și-apoi gata. Pe final de carieră, oricine se retrage la carapace”, a mărturisit Cristi Borcea, în cadrul unei emisiuni TV.

De cealaltă parte, Valentina Pelinel declara în urmă cu ceva timp că deși este destul de greu cu trei copii, în cazul în care ar rămâen din nou însărcinată, nu ar fi niciun fel de problemă.

Totodată, vedeta susținea că atât ea cât și Cristi Borcea iubesc copiii și chiar dacă nu este deloc ușor, satisfacția este mare, iar sentimentul este unul cu adevărat unic.

”Nouă ne plac, dar deocamdată avem casa plină de copiii (râde). Nu spun nu, cine știe ce îți poate aduce ceasul. De când îi avem pe cei mici, suntem foarte fericiți. Evident că nu este deloc ușor, mai ales la vârstele acestea, dar satisfacția e mare. Nu se compară cu absolut nimic pe lumea asta zâmbetul lor, bucuria din ochii lor. E un sentiment special, unic”, declara Valentina Pelinel.

Adevărul despre relația dintre Valentina Pelinel și Cristi Borcea

De menționat este faptul că, relația dintre Valentina Pelinel și Cristi Borcea este una bazată pe ”chimie”. Vedeta povestea la un momendat că cei doi vorbesc, se ascultă și nu se plictisesc niciodată.

Totodată, ea mai preciza că a fost și va rămâne în continuare alături de afacerist, așa cum a fost și el alături de ea tot timpul de când s-au cunoscut.

„Comunicarea este cheia! Cu soţul meu stau seara pe terasă (…). Petrecem uneori şi două, trei ore în care povestim, povestim, povestim, după care ne dăm seama ce chimie există şi ce bine e să stai cu un om aşa toată ziua să nu te plictiseşti”, mărturisea Valentina, arată Impact.ro.

“Pe noi, distanța ne-a unit. Când iubești, ai putere. Și în cazul nostru, am trecut printr-un război, dar Cristi m-a prevenit și mi-a zis că dacă vreau să fiu alături de el, o să fie un război greu de dus. Și am știut că vreau să fiu alături de el și el mi-a fost alături și acum suntem împreună”, a mai spus Valentina.

De menționat este faptul că, fostul acționar de la Dinamo are nouă copii în prezent, concepuți cu patru femei. Cu prima soție, Mihaela, are trei copii, cu a doua nevastă, Alina Vidican, are doi copii, iar în timpul mariajului cu Alina Vidican, a avut o legătură amoroasă cu o avocată, Simona Dana Voiculescu, femeia născând o fetiță.

Totodată, alături de soția actuală, Valentina Pelinel, acesta mai are trei copii.