Suporterii-acţionari ai FC Dinamo au anunţat, marţi, că mai au de achitat datorii de 550.000 de euro pentru a lua licenţa în vederea participării în sezonul 2021/2022 al Ligii I.

Datorie uriașă pentru Dinamo

„De la o datorie atât de mare, de 1.200.000 de euro, am reuşit să coborâm sub jumătate şi am ajuns astăzi la 550.000 de euro. Nu e uşor să ne împărţim între atâtea greutăţi, să luptăm pe atâtea fronturi. Uneori putem da şi rateuri. Ştim că se sparg toate în capul nostru, chiar şi atunci când ratează un jucător, sau când se dă penalty în loc de fault în atac. Salariile sunt plătite pe luna ianuarie. Am plătit şi ratele la zi către ANAF. Sumele de mai sus reprezintă datorii rezultate din litigii cu foştii jucători. Datorii făcute de cei care au încercat falimentarea clubului. Nişte impostori care n-au luat în calcul că se pun cu câinii”, se arată într-un comunicat al DDB.

FC Dinamo a anunţat, la 13 august 2020, că are un nou acţionar majoritar, şi anume compania Benel International SA, reprezentată de Pablo Cortacero. La 30 septembrie 2020, Cortacero a prezentat noua conducere a clubului formată în majoritate din spanioli. Pană în prezent, conducerea spaniolă nu a investit nimic în clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare, echipa fiind ţinută în viaţă cu banii strânşi de suporteri, prin Programul DDB, transmite news.ro

Condamnare pentru Dragoș Săvulescu

Pe 8 februarie, Dragoş Săvulescu, fost finanţator al clubului Dinamo, a fost condamnat la 5 ani şi 6 luni închisoare cu executare, într-un dosar privind retrocedări ilegale de terenuri şi plaje, în care fostul primar Radu Mazăre a primit 9 ani închisoare. Un alt fost finanţator al clubului Dinamo, Cristian Borcea, a primit 5 ani cu executare, însă el a fost eliberat condiţionat doar după 9 luni de detenţie.

Dragoş Săvulescu a fugit din România înainte ca instanţă să îl condamne definitiv şi s-a stabilit în Italia, unde Curtea de Apel din Napoli a respins cererea României de extrădare. Mai mult, judecătorii italieni i-au transformat cei cinci ani şi jumătate închisoare cu executare în doi ani şi cinci luni, dar cu suspendare.

În motivarea deciziei Curţii de Apel din Napoli, judecătorii italieni spun că Dragoş Săvulescu are afaceri în Italia, vorbeşte limba italiană şi nu se impune ispăşirea pedepsei în România.

„Nu există motive să se impună persoanei urmărite ispăşirea pedepsei în România, din moment ce executarea acestei pedepse în Italia, după recunoaşterea sentinţei străine, este mai conformă cu cerinţa resocializării sale efective, deoarece în Italia va fi mult mai aproape de prietenii săi şi de interesele sale şi va putea trăi experienţa închisorii ca pe un moment de creştere a conştientizării valorii negative a faptelor comise mai degrabă decât ca pe un moment de aspră pedepsire ispăşită foarte departe de propriul context familial, social şi teritorial”, se arată în decizia Curţii de Apel din Napoli.