Potrivit declarațiilor făcute de Bogdan Ivan, trei membri noi ai Consiliului au solicitat o creștere de până la 12 ori a indemnizațiilor, ajungând la sume de până la 27.000 de lei brut lunar. Ministrul a calificat gestul drept o aberație, în contextul în care fabrica nu are performanțe notabile și nu a prezentat un plan de redresare credibil.

Fabrica de Pulberi Făgăraș a beneficiat, la începutul anului, de o alocare de 20 de milioane de euro pentru investiții directe în două linii de producție. Cu toate că procedurile au fost demarate, ministrul s-a arătat nemulțumit de ritmul și eficiența implementării acestora. În lipsa unor rezultate concrete și a unei evoluții pozitive a cifrelor de afaceri, solicitarea pentru creșterea indemnizațiilor a fost respinsă fără echivoc.

Bogdan Ivan a subliniat că situația de la Făgăraș nu este un caz izolat. Mai multe consilii de administrație din companii de stat au transmis solicitări similare pentru creșteri salariale, fără a justifica aceste pretenții prin rezultate sau performanță. Ministrul a declarat că a refuzat constant astfel de cereri, mai ales în condițiile în care companiile respective nu au înregistrat evoluții economice proporționale cu pretențiile financiare.

„O știu foarte bine pentru că am blocat aberația asta pentru că întâmplător au nevoie și de susținerea ministrului Economiei ca să poată să treacă astfel de aberații pe care au am refuzat să le semnez și să le accept. Această companie nu este în cea mai bună situație și nu am văzut o creștere a performanței și un plan de redresare care să mă convingă că acești oameni merită bani în plus. Am alocat încă de la începutul anului pentru această companie 20 de milioane de euro pentru investiții directe în două linii de fabricație. Au început procedurile, dar încă nu sunt mulțumit de modul în care se desfășoară”, a spus ministrul la Antena 3.