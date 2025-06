Formular 230. Platforma digitală Formular230.ro, dezvoltată de Asociația Help Autism, a facilitat în acest an redirecționarea a aproximativ 65 de milioane de lei(echivalentul a 13 milioane de euro) către sectorul non-profit din România, prin completarea și depunerea a 287.998 de formulare 230.

Lansată în 2020 ca răspuns la limitările impuse de pandemie, platforma a devenit în timp un instrument central de colectare de fonduri pentru societatea civilă, fiind pusă gratuit la dispoziția tuturor organizațiilor non-profit din România. În 2024, această inițiativă a fost recunoscută oficial la Gala Societății Civile, unde a câștigat premiul I la categoria Dezvoltare economică și socială.

Anul acesta, numărul organizațiilor înscrise pe platformă a crescut cu peste 3.700, ajungând la un total de 12.633 de asociații și instituții de cult care au folosit platforma Formular230.ro pentru a-și finanța activitatea. Campania aferentă redirecționării impozitului pe venit s-a desfășurat în perioada 15 decembrie 2024 – 26 mai 2025, timp în care platforma a înregistrat peste 846.000 de vizite unice, a precizat asociația Help Autism.

Valoarea medie estimată per formular – influențată de majorările succesive ale salariului minim pe economie – a crescut la aproximativ 230 de lei. Astfel, peste 65 milioane de lei (echivalentul a peste 13 milioane de euro) vor finanța activitatea organizațiilor non-profit din România prin intermediul platformei Formular230.roîn anul 2025.

Toate aceste rezultate vin într-un an marcat de provocări fiscale. În 2024, au fost eliminate din rândul contribuabililor eligibili mai multe categorii – pensionarii cu venituri sub 2.500 lei, cei care obțin venituri din chirii sau drepturi de autor –, reducând semnificativ masa donatorilor activi.

În același timp, ANAF a introdus o modificare importantă în formularul 230, prin care contribuabilul poate opta ca datele sale de contact și suma redirecționată să fie transmise către organizația susținută, oferind astfel un plus de transparență și deschidere către o comunicare directă.

„Formular230.ro a devenit un pilon esențial pentru ONG-urile din România, în special pentru cele mici, care nu au acces la soluții tehnologice sau bugete de promovare. Într-un an cu schimbări legislative semnificative, am reușit nu doar să menținem numărul de formulare depuse, ci chiar să creștem impactul financiar al platformei. Este o dovadă că digitalizarea, atunci când vine în sprijinul societății civile, poate genera rezultate concrete și sustenabile”, a declarat Daniela Bololoi, Președinte Asociația Help Autism.