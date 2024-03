Conform ultimelor statistici publicate de Asociația HELP Autism, aproximativ 172 de milioane de euro ar putea ajunge la organizațiile nonprofit din România prin redirecționarea impozitului pe venit. Cu toate acestea, în anul 2022, mediul ONG a atras doar o treime din această sumă, conform raportului privind declarația 230 transmis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

În conformitate cu datele furnizate de ANAF, în 2022, 1,89 milioane de români au optat să redirecționeze 3,5% din impozitul pe venit (din salariu sau pensie) către organizații nonguvernamentale și unități de cult, folosind Formularul 230.

Numărul acestora a înregistrat o creștere de 200.000 (12%) în comparație cu anul precedent, totuși, această cifră este departe de nivelul înregistrat în perioada pre-pandemie. Datele arată că în 2018 au fost înregistrate aproximativ 1,8 milioane de astfel de cereri de redirecționare a impozitului pe venit.

În 2019, numărul acestora a crescut la 2,1 milioane, înregistrând o creștere de aproximativ 400.000 (21%) față de anul precedent, atingând un maxim istoric în cei 5 ani analizați, fără a fi egalat până în prezent. În 2020, doar 1,6 milioane de Formulare 230 au fost înregistrate, cu 565.000 (–31%) mai puțin. În 2021, au fost înregistrate 1,7 milioane de astfel de formulare, cu 52.000 (2,3%) mai multe față de anul precedent.

În cursul anului 2022, la nivel național, românii au alocat aproximativ 284 milioane de lei (echivalentul a 57 de milioane de euro) pentru redirectionarea impozitului pe venit, însă acest lucru ar putea crește până la 855 milioane de lei (aproximativ 172 milioane de euro). Această diferență ar putea atrage participarea a aproximativ 5,7 milioane de salariați care ar putea redirecționa impozitul pe venit, la o valoare medie de 150 de lei. Această situație reprezintă una dintre cele mai semnificative pierderi pentru sectorul organizațiilor neguvernamentale.

Există numeroase exemple de inițiative remarcabile. De exemplu, Asociația HELP Autism a reușit să colecteze cel mai mare număr de formulare 230, aproximativ 80.000 pe an, datorită mobilizării comunității de părinți. Astfel, au strâns peste 2,8 milioane de euro. Aceste fonduri au fost direcționate către acoperirea costurilor pentru ședințele de terapie a peste 700 de copii și adolescenți cu tulburări din spectrul autist (TSA), atât la domiciliu, cât și în cele 7 centre din 3 orașe din țară (București, Suceava și Târgoviște), precum și către cheltuielile administrative de funcționare și dezvoltarea unor soluții esențiale de integrare a persoanelor neurodivergente în sistemul educațional și pe piața muncii.

Conform datelor statistice internaționale, unul din 36 de copii este diagnosticat cu o tulburare din spectrul autist, o incidență confirmată și de HELP Autism printr-o cercetare la nivel local. În România, doar 1% din persoanele cu autism sunt angajate, iar unul din patru copii cu autism nu este încadrat în nicio formă de învățământ, grădiniță sau școală. Din această cauză, persoanele cu autism tind să aibă o speranță de viață mai scăzută cu aproximativ 16 ani, din cauza lipsei accesului la servicii medicale și sociale adaptate nevoilor lor.

„Încă din 2018 Asociația HELP Autism a depus eforturi pentru a convinge instituțiile că ONG-urile au dreptul legal de a colecta și depune formulare în numele contribuabililor cu scopul de a ajuta organizațiile care depind de aceste fonduri să nu intre în imposibilitate de plată a angajaților și serviciilor. Tot în 2018, alături de alte ONG-uri, HELP Autism a convins statul să mărească procentul redirecționat din impozitul pe venit de la 2% la 3,5%, iar din 2022, sumele colectate sunt plătite în termen de 90 de zile de la depunere”, transmite HELP Autism.