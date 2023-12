Toate acestea au devenit misiuni ale Institutului Autism Voice și NN România, care au dezvoltat în primul an de activitate mai multe proiecte pentru beneficiari cu vârste între doi și 35 de ani care au o tulburare de spectru autist și pentru familiile lor. Printre ele sunt Aba Next Step, program esențial în terapia copiilor cu autism, Life Autism, al cărui focus e integrarea în comunitate a adolescenților și tinerilor, Social Skills Training, care îi învață pe tineri să comunice în societate și, foarte important, Grupuri de educație non-formală și inserție pe piața muncii, în domenii precum agricultură, IT sau arte.

„Institutul este unul dintre centrele Asociației Autism Voice și pariul nostru că viitorul copiilor cu autism va fi luminos și odată ajunși la vârsta maturității. Vom continua, în al doilea an de activitate, să adăugăm în programele și serviciile dedicate adolescenților și adulților noi ateliere și noi forme terapeutice de recuperare și integrare”, spune Anca Dumitrescu, Președinte Autism Voice.

NN, partener strategic al Institutului Autism Voice

Oamenii se definesc prin grija pe care le-o poartă celor vulnerabili, deloc puțini. Iar viitorul unei țări depinde de grija pe care le-o purtăm copiilor care au nevoie mai mare de ajutor. De aceea, NN a susținut puternic eforturile Autism Voice de a ajuta la integrarea copiilor cu afecțiuni din spectrul autist și de a pregăti viitoare generații de terapeuți să le acorde sprijin, contribuind la misiunea Institutului Autism Voice cu 300.000 de euro de la inaugurare până în prezent.

„Autism Voice e un proiect de suflet pentru noi, la NN, pentru că nu reprezintă un ajutor de moment, punctual, ci o investiție care poate schimba viața a mii de copii pe termen lung. Ne-am bucurat să ajutăm la construirea unui ecosistem specializat, care să poată oferi terapii, activități, instrumente de învățare și cercetare, sprijin pentru intrarea pe piața muncii unor tineri pe care noi ca societate nu trebui să-i uităm în case, doar în familiile lor. Ci trebuie să-i ajutăm să se integreze în societate și să aibă șansa la o viață autonomă”, spune Kuldeep Kaushik, CEO NN România.

Institutul Autism Voice, un proiect unic în România, pune bazele cercetării în domeniu pe plan local și aducând în România programe inovatoare de recuperare inclusiv pentru adolescenți și adulți diagnosticați cu autism. Institutul contribuie, astfel, la dezvoltarea și aplicarea de terapii adaptate nevoilor pacienților, la monitorizarea evoluției recuperării și integrării acestora, și la o mai bună înțelegere a răspândirii tulburărilor din spectrul autist. Peste 500 de persoane cu autism și familiile lor beneficiază anual de tratamente și terapii în cadrul Institutului Autism Voice și, în același timp, 300 de terapeuți și 300 de cadre didactice beneficiază de training pentru a susține pacienții cu autism.

Nicoleta e mama unui băiețel cu autism. Pentru ea, ca părinte, institutul e un vis împlinit. E siguranța că după ce Remus va ajunge la vârsta maturității, vor exista specialiști care îl vor ajuta în continuare, ca să devină un cetățean perfect funcțional. Aici e marea lacună a României – servicii pentru adolescenți și tineri cu tulburări de spectru autist.

„Colaborarea cu NN este pentru noi o premieră și o bucurie în același timp. NN România este primul nostru partener strategic, pe termen lung, prima companie care ne-a oferit atâta încredere și care a înțeles că atunci când vorbim de tulburări de spectru autist nu vorbim despre un lucru care apare acum și dispare, ci e vorba de investiție pe toate ariile, și pe sănătate, și social, și educație, dar toate cu impact. Vorbim despre o schimbare care rămâne și NN alături de noi crede același lucru: că orice copil, dacă este <<hrănit>> bine acum, crește și devine un adult armonios care poate fi membru activ în societate”, adaugă Nicoleta Orlea, Director de fundraising și comunicare, Asociația Autism Voice.

Iar răsplata vine din succesele copiilor. Cum e Maria, o fetiță care la început nu vorbea, nu socializa, nu interacționa. Azi, o domnișoară în clasa a treia, în învățământul de masă, care spune povești, vorbește și își exprimă emoțiile. Cum sunt alți copii inițial închiși în ei, care nu mergeau la școală și nu ieșeau în comunitate, dar care azi cântă, vorbesc în limba engleză, participă la concursuri, fac înot. Sau tinerii și adolescenții care merg la magazin și fac singuri cumpărături, socializează și au curajul de a comunica.

Autism Voice și NN, premiați internațional

Institutul a obținut o realizare remarcabilă: Premiul Cetățeanului European în 2023, acordat în cadrul unei ceremonii speciale la Parlamentul European, la Bruxelles. Medalia a fost înmânată de către Președintele Parlamentului European, care a felicitat Institutul pentru contribuția și impactul pozitiv adus societății din România.

„Acest premiu este pentru noi atât o onoare, cât și o motivare suplimentară de a continua pe drumul pe care am pornit, sub valorile europene de incluziune, integrare, egalitate de șanse și coeziune a neurodiversității. Este și un premiu al tuturor copiilor și tinerilor cu autism și alte probleme neuropsihice din România, pentru că vocea lor se aude dincolo de granițe, și al tuturor oamenilor și companiilor care ne susțin activitatea”, a adăugat Anca Dumitrescu.

În plus, pentru implicarea în proiectele de CSR, inclusiv în eforturile Institutului Autism Voice, NN România a fost premiată cu bronz la premiile Stevie Awards pentru realizări în CSR.

„Am fost deosebit de mândru că ni s-a oferit acest premiu, pentru că la NN România credem profund în responsabilitatea și puterea noastră ca brand și organizație de a contribui la un bine mai mare pentru lume, pentru societate și pentru cei care au cel mai mult nevoie de sprijinul nostru”, adaugă Kuldeep Kaushik, CEO NN România.

E listă lungă de așteptare la Institut, atât de mare e nevoia. Iar planurile la fel de importante: să dubleze numărul de programe și servicii dedicate adolescenților și adulților cu autism, să creeze o microfermă de plante, să organizeze ateliere smart lab și să aducă în România cât mai multe resurse din Statele Unite și de la parteneri internaționali, pentru a dezvolta aria de profesionalizare, pentru ca orice psiholog care dorește, să se poată implica în terapia acestor copii.