Camera Naţională pentru Soluţionarea Litigiilor din cadrul Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a sancţionat clubul Dinamo cu interdicţia de a efectua transferuri pentru următoarele două perioade de mercato. Sentința a fost comunicată în şedinţa de miercuri a forului mecționat. Sancțiunea fost hotărâtă în litigiul pe care gruparea alb-roșie îl are cu fotbalistul Iulian Roșu.

Tot clubul alb-roșu a fost în centrul atenției și la Comisia de disciplină. Forul din cadrul FRF a decis miercuri să amendeze clubu dinamovist şi Petrolul cu câte 22.500 de lei în urma incidentelor de la meciul din etapa a 22-a a Superligii (1-0 pentru Petrolul).

”ACS Petrolul 52 vs. SC Dinamo 1948 SA – Incidente – În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul ACS Petrolul 52 cu penalitatea sportivă de 22.500 lei. În temeiul art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d. din RD, se sancţionează clubul SC Dinamo 1948 cu penalitate sportivă de 22.500 lei”, se arată în comunicat.