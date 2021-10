Mircea Badea, mesaj șocant la Antena 3 după situația tragică din spitale: Eu am zero empatie. Acum este o alegere, te vaccinezi sau nu

Antena 3 a difuzat miercuri, 6 octombrie, imagini dintr-un spital din Timișoara unde medicii abia fac față situației pandemice cauzate de COVID-19.

„Imaginile sunt crâncene, dar eu am zero empatie pentru că acum este o alegere: te vaccinezi sau nu. Nu e ca și când îți cade un meteorit în cap. Dacă îți cade un meteorit în cap, am empatie pentru tine. Când faci o alegere, oricare ar fi ea, asumă-ți-o. Nu este o dramă, este o alegere. Eu am empatie pentru drame. Cu toții facem alegeri. Ni le asumăm și cu asta basta.

Doctorii ne tot spun că vaccinul este sigur și eficient. Păi atunci, obligația ta morală ca medic este să ai grijă în primul rând de ăla care te-a ascultat și a crezut în tine. În acest moment, cine a vrut s-a vaccinat, cine nu a vrut nu s-a vaccinat. Este doar o treabă de voință și de alegere. Obligația morală a unui medic este față de ăla care i-a ascultat. Rezolvă-l întâi pe ăla care a ascultat ce ai zis și a făcut întocmai”, a spus Mircea Badea.

Mesajul transmis anterior de Badea

Amintim că realizatorul TV a vorbit și despre liderul protestelor anti-vaccin din Zalău, Erno Kovacs. Bărbatul în vârstă de 50 de ani s-a infectat și a ajuns la spital, moment în care a spus că îi pare rău pentru ceea ce a făcut.

„Îmi cer scuze că nu l-am mângâiat pe cap pe un tare-n gura care o ardea militant anti-vaccinist și după aia schelălăia îndurare la terapie intensivă. Nu e problema mea cine se vaccinează și cine nu. Mă doare fix în cot. Mi se pare oribilă schelălăiala post decizie, oricare ar fi ea. Ești antivaccinist sau dimpotrivă? Mi se bârlare, doar nu mai schelălai atâta!”, a scris Mircea Badea pe Facebook.