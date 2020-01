Este război între Mircea Badea și CTP iar vedeta de la Antena 3 i-a făcut o promisiune cutremurătoare. Totul a pornit de la atacul lansat de Cristian Tudor Popescu asupra postului de televiziune.

„Uite CTP, cum facem, ca să stai liniştit şi să nu te mai zvârcoleşti aiurea: în cazul (puţin probabil) în care o să crăpi înaintea mea, îţi promit că n-o să am niciun cuvânt bun despre tine. OK? Marş!“, a scris Mircea Badea pe Facebook.

Replica lui Mircea Badea a venit în contextul în care jurnalistul Cristian Tudor Popescu a criticat reacția șefilor Antena 3 după moartea Cristinei Ţopescu, despre care a spus că nu era dorită la ANtena 3 deoarece nu era ”pe linia” televiziunii respective.

CTP, dezvăluirea care a provocat cutremur: O atacau constant

Replica lui Mircea Badea vine după ce CTP a dezvăluit un moment tensionat din viața Cristinei Țopescu, în care acesta era atacată constant de șefii postului de televiziune unde lucra la acel moment, respectiv Antena 3.

„O presimțire a determinat-o să realizeze ultima emisiune-interviu cu Cristian Țopescu în care m-a rugat, cu cerul și pământul, să intervin telefonic. Mai întâi am refuzat, nu voiam să mai am de a face în vreun fel cu ultimul post de televiziune în care a lucrat Cristina, propagandizat până la vomă.

Am acceptat după ce mi-a povestit cât de greu îi era să reziste acolo, cum era atacată constant de șefi ai postului că nu e „pe linie”. O voiau dată afară – n-au apucat, a plecat ea.

Au apărut șefi și trepăduși care au „mărturisit” despre ce bună era

Scriu aceste rânduri pentru că tristețea însinguratei morți a Cristinei s-a amestecat cu furia. La zisa televiziune au apărut șefi și trepăduși care au „mărturisit” despre ce bună era Cristina. Și cât sunt de afectați de dispariția ei…

Chiar și după 30 de ani de gazetărie trebuie să mai învăț că fățărnicia nu are niciodată margini. Oare o pătrunde și până acolo unde e acum Cristina?”, a scris în urmă cu o zi Cristian Tudor Popescu.

