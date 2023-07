Autoritățile nu au putut intra în azilul din Vâlcea

Autorităţile din Vâlcea, în frunte cu prefectul Mihai Oprea, au fost ţinute, marţi seara, câteva ore în faţa azilului de bătrâni privat, închis temporar de comisarii de la Protecţia Consumatorului, patronii acestuia refuzând să deschidă poarta şi să le lase să îi ia vârstnicii cazaţi acolo.

Potrivit reprezentanţilor Prefecturii Vâlcea, patronul căminului ar fi interzis accesul pe motiv că bătrânii, 39 la număr, refuză să părăsească azilul, astfel că forţele de ordine s-au retras fără a evacua nicio persoană din interior, cazul urmând să fie preluat de către Parchet.

În zonă au fost trimise şi mai multe ambulanţe, care ar fi trebuit să-i preia pe bătrânii din azil pentru a-i duce la Spitalul Judeţean să fie evaluaţi medical şi relocaţi în unităţi specializate aflate în subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea.

Prefectul de Vâlcea, Mihai Oprea, a fost întrebat la Antena 3 de starea de sănătate a bătrânilor și cine a făcut constatarea în această privință. Oprea a răspuns, fără a da alte detalii și explicații că OPC-ul.

Reacție nervoasă a lui Mircea Badea

Intervenind în discuție, Mircea Badea a devenit nervos și a criticat modul în care s-au desfășurat evenimentele și a pus la îndoială informațiile oferite de autorități.

„OPC-ul poate să evalueze starea de sănătate a cuiva, pe bune? De când dracului se ocupă OPC-ul de starea de sănătate a cuiva, că nu mai pot, am ascultat destul! Domnule președinte al CJ, ați spus așa, citez: am auzit că oamenii sunt în pericol. Cum adică „am auzit”, de unde am auzit, de la radio, de la vreo terasă? Fix asta ați spus! Starea de sănătate a oamenilor a evaluat-o cineva?”, a declarat Mircea Badea.

Președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, a declarat că nu știe ce controale au fost făcute anterior, dar acum spune că „nu putem sta impasibili”.

„Nu pot să vă răspund eu (n.r. de câți ani funcționează centrul și de câte ori a fost cineva în control până astăzi), n-am autorizat eu, am în subordine DGASPC. Ăsta este cămin privat, nu am eu în subordine, nu l-am autorizat eu”, a explicat Rădulescu.

Amintim că, autorităţile din Vâlcea au dispus, în cursul zilei de marţi, închiderea pe o perioadă de maximum şase luni a căminului de bătrâni Casanova din Râmnicu Vâlcea urmare a mai multor nereguli constatate de către Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Vâlcea la verificarea cerută de prefect în toate centrele rezidenţiale, destinate persoanelor vârstnice, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi copiilor, de pe teritoriul judeţului Vâlcea.