Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a explicat că, momentan, cercetătorii sanitari nu cunosc cantitatea de anticorpi necesară unei persoană, recent contaminată, pentru a fi protejată imunitar de viitoarele infecții cu Sars-Cov-2.

Acesta a spus că, în Uniunea Europeană, sunt demarate cercetări de laborator pentru determinarea unui număr standard de anticorpi necesari pentru o imunizare completă. De asemenea, Alexandru Rafila a explicat că rezultatele oficiale vor fi emise „în viitorul nu foarte îndepărtat.”

Ministrul Sănătății susține vaccinarea anti-covid pentru imunizare

Alexandru Rafila susține că, momentan, singura soluție de protecție împotriva infectării cu Sars-Cov-2 este vaccinarea anti-covid.

„Mulţi oameni din România au făcut o boală, spunem noi, inaparentă, adică nu au avut simptome, nu au ştiut că au trecut prin boală, s-au testat şi nu se vaccinaseră şi au găsit că au anticorpi. Poate că la unii există o imunitate care dă protecţie, la mulţi dintre ei nu există. Nu avem de unde să ştim lucrul ăsta, pentru că toate metodele astea de detecţie a anticorpilor care sunt în momentul de faţă nu sunt standardizate, nu există o limită, adică să spui cine are anticorpi peste limita asta este protejat, cine are mai puţini nu este protejat.

Nu există o astfel de referinţă de limită şi nu există nicio metodă standardizată, dar sunt speranţe ca în viitorul nu foarte îndepărtat să avem o astfel de limită şi de test recomandat. Se lucrează la nivelul Uniunii Europene pentru a stabili acest lucru, dar până în momentul acela nu avem soluţia decât vaccinarea”, a explicat acesta.

Persoanele trecute prin boală se pot vaccina sau nu

Luni, acesta a fost întrebat de jurnaliști dacă persoanele vindecate de coronavirus ar trebui să se vaccineze sau dacă serul anti-covid le poate face rău. La o astfel de curiozitate, Alexandru Rafila a spus că nu există o limitare standardizată de anticorpi, care să protejeze de reinfectare o persoană recent îmbolnăvită.

Ministrul Sănătății a spus că el a trecut printr-o boală care „a fost manifestă”, a stat izolat şi a urmat tratamentul pentru Covid-19, iar ulterior s-a vaccinat şi nu a avut niciun fel de reacţie adversă.

„Şi dacă am trecut prin boală şi nu am ştiut sau dacă am trecut prin boală şi am ştiut, recomandarea este: vaccinaţi-vă”, a adăugat Alexandru Rafila.