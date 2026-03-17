Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, susține că dacă vor exista mai mulţi asiguratori nu înseamnă că sistemul de sănătate va fi privatizat, cum se mai spune uneori politic. El a precizat că oamenii nu vor plăti mai mult; ideea este doar să existe competiţie între asiguratori, să fie mai multe pachete de servicii şi să se regleze modul în care sunt decontate anumite servicii.

Rogobete crede că aducerea mai multor asiguratori, fie publici, fie privaţi, este un lucru bun pentru dezvoltarea sistemului de sănătate. El a menţionat că a cerut un punct de vedere tehnic de la Banca Mondială pentru a vedea mai multe soluţii care funcţionează în Uniunea Europeană şi care ar putea fi adaptate la legislaţia şi modul de funcţionare din România. Ministrul Sănătății aşteaptă mai multe scenarii şi idei financiare care să poată fi discutate şi aplicate.

„Cred în continuare că introducerea mai multor asiguratori, fie publici, fie în regim public, fie privaţi, în sistemul de sănătate şi realizarea competiţiei între asiguratori este benefică pentru dezvoltarea sistemului de sănătate. În momentul de faţă, am cerut un punct de vedere tehnic de la Banca Mondială pentru a ne prezenta mai multe soluţii existente la nivelul UE şi care sigur că ar putea fi adaptate mai uşor legislaţiei existente şi modelului după care funcţionează sistemul de sănătate din România. Aştept mai multe scenarii şi mecanisme financiare, care ar putea fi discutate şi puse în practică. Introducerea mai multor asiguratori nu înseamnă sub nicio formă privatizarea sistemului de sănătate, aşa cum se utilizează politic acest termen. Introducerea mai multor asiguratori nu înseamnă că oamenii vor plăti mai mult, înseamnă doar o competiţie între asiguratori, oferirea mai multor pachete de servicii şi reglarea modului în care se decontează anumite servicii”, a afirmat Rogobete.

Rogobete a anunțat, totodată, că rezidenţiatul va rămâne anul acesta la fel ca anul trecut, inclusiv cu aceeaşi bibliografie. El a precizat, însă, că sunt discuţii cu universităţile, precum şi cu organizaţiile care reprezintă rezidenţii şi studenţii la medicină, pentru a găsi o formulă mai adaptată, inspirată din modelul altor ţări.

Ministrul Sănătății a explicat că în prezent evaluarea se bazează doar pe cât de mult memorează studentul informaţii din două cărţi, o metodă care nu s-a schimbat de peste 30 de ani. El a subliniat că acest sistem nu ţine cont de abilităţile practice, ceea ce este important mai ales pentru specialităţile chirurgicale. Aceasta ar fi şi cauza pentru care mulţi rezidenţi îşi schimbă specialitatea după primele şase luni sau după primul an.