Singura soluţie pentru rezolvarea problemei termoficării în Bucureşti este ca Primăria să pornească un program intensiv de înlocuire a tuturor ţevilor RADET, pentru care să aloce sume uriaşe, şi să folosească mai puţini bani pentru plantarea de panseluţe sau organizarea de concerte, a declarat ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, potrivit agerpres.ro

Ce a declarat Virgil Popescu

Ela fost întrebat care ar fi soluţia optimă pentru a rezolva problema termoficării în Bucureşti, în opinia sa.

„E complicat să vă spun eu ce ar trebui să facă o primărie sau o unitate administrativ-teritorială. Investiţii în reţeaua de termoficare e clar că trebuie făcute, altfel degeaba dăm noi, ministerul, sau vin alţi investitori şi fac unităţi de producere în cogenerare, pentru că agentul termic se va duce prin aceleaşi ţevi şi se va pierde prin aceleaşi găuri”, a precizat Popescu.

Ministrul a precizat că singura soluţie este un program de reabilitare a reţelei termice, cu bani cât mai mulţi, într-un timp foarte scurt.

„Dacă primăria nu înţelege că trebuie să pornească, la modul foarte serios, un program de reabilitare a reţelelor termice, degeaba. Dar nu au altă soluţie decât să le reabiliteze, să aloce cât mai mulţi bani într-un timp cât mai scurt şi nu cârpeli în iarnă, când rămân oamenii fără căldură. Trebuie înlocuite cu totul şi trebuie început din primăvară un program, astfel că în toamnă să avem cât mai mult înlocuit. Şi tot aşa, până finalizează. E vorba de foarte mulţi bani, dar poate că mai puţine panseluţe, mai puţine concerte, mai puţini bani aruncaţi pe vouchere de biciclete şi pe alte lucruri şi mai mult pe reabilitarea acestei reţele, pentru că nu este altă soluţie. Orice primar care vine trebuie să se gândească la asta. Din păcate, doamna primar Firea nu s-a gândit în perioada mandatului să aloce foarte mulţi bani pentru reabilitarea reţelei şi, uite, RADET a ajuns şi în faliment, încearcă preluarea cu Termoenergetica”, a susţinut ministrul, potrivir sursei menționate.

Termoenergetica riscă să aibă aceeaşi soartă ca RADET

El a precizat că există riscul ca şi Termoenergetica să aibă aceeaşi soartă ca RADET, adică insolvenţa şi, în final, falimentul.

„Termoenergetica nu are bani, degeaba a capitalizat pe hârtie cu 670 de milioane Consiliul General, că banii nu există. Nu vreau să mă gândesc că ajungem cu Termoenergetica în aceeaşi situaţie ca şi cu RADET. Termoenergetica nu va rezista atât pentru că nu are absolut niciun capital, nu are nimic, încă, dar fără reabilitarea reţelei nu va exista confort termic în Bucureşti. Toţi bucureştenii, tot Consiliul, toată primăria trebuie să conştientizeze, toate primăriile de sector trebuie să gândească acest program de reabilitare. Primăriile de sector să pună presiune pe Primăria mare”, a adăugat Popescu.

Întrebat dacă o soluţie ar putea fi creşterea tarifului plătit de consumatori, în condiţiile în care populaţia plăteşte doar o treime din costul efectiv al energiei termice, restul fiind subvenţii din bugetul local, ministrul a arătat că bani există, însă au fost greşit direcţionaţi în alte părţi.

„Eu nu cred că nu găseşte finanţare pentru reabilitare. Eu cred că se găsesc programe de finanţare, poate chiar fonduri europene, numai că trebuie să te preocupi. Şi nu mi s-a părut, la nivelul primăriei, o preocupare pentru reabilitarea reţelei termice. Ni s-a aruncat nouă, în curtea Elcen, a ministerului Energiei, de fiecare dată, acest lucru, că din cauza Elcen, că doreşte să cumpere Elcen, să fuzioneze Elcen cu RADET”, a mai spus Popescu.

El a arătat că Primăria nu ar fi putut prelua Elcen la modul gratuit, aşa cum ar fi dorit.

„Pot să bucur că nu s-a făcut această fuziune, Elcen cu RADET, pentru că era şi Elcen în faliment acum, iar bucureştenii erau în frig toţi. Dacă actualul sau viitorul primar doreşte să ia Elcen, există făcută o evaluare, plăteşte, ia Elcen fără nicio problemă şi rezolvă problema integrat, fără nicio problemă. Dar transferul gratuit al Elcen către primărie este exclus. Există decizii ale Curţii Constituţionale. Nu poţi transfera activul nici de o instituţie publică la o instituţie publică fără o justă despăgubire, Elcen fiind o societate comercială, iar noi deţinând acţiuni la o societate comercială”, a continuat reprezentantul Guvernului.

Toată lumea are de pierdut

„Părerea mea este că toată lumea are de pierdut, iar cel mai mult pierd bucureştenii, pentru că stau în frig. Nu văd cine ar fi aşa de inconştient încât să stea cu reţeaua nereabilitată şi să aştepte de la iarnă la iarnă să vedem: mai rezistă, nu mai rezistă, mai pică o ţeavă, nu mai pică o ţeavă. Mai degrabă cred în lipsa de preocupare şi în consiliere slabă pe care a avut-o primarul până acum, pentru că, dacă îi spuneau probabil în primul an că aceasta este o problemă, se alocau bani”, a menţionat Popescu.

