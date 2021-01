Virgil Popescu a declarat că prin crearea unei piețe concurențiale clientul trebuie să fie în centrul problemei, nu furnizorul și că nu dorește să pună pe drumuri 6 milioane de oameni. În schimb, vrea să oblige furnizorii să ofere cele mai bune prețuri la energie, astfel încât consumatorul să beneficieze de cea mai bună ofertă.

Ministrul Energiei a mai precizat că săptămâna trecută a avut o ședință la Consiliul Concurenței, unde a participat și ANRE, și că s-a căzut de acord la un anumit principiu.

“Joi am avut o ședință la Consiliul Concurenței, împreună cu ANRE, și am căzut de acord pe acest principiu: Da, există acest serviciu universal mai scump, dar el este o excepție, nu o regulă, așa cum a fost făcut de ANRE. Omul trebuie să beneficieze la această trecere, conștient, de cea mai bună ofertă pe care furnizorul său o are în piață, acesta este principiul”, a mai spus acesta.