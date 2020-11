Asociatia Europeana a Tinerilor intreprinzatori a realizat un sondaj de opinie referitor la activitatea ministrului economiei, Virgil Popescu si a intrebat antreprenorii, daca considera ca acesta ar trebui sa isi dea demisia/sa fie demis. Sondajul a avut 2 etape: sondaj telefonic si sondajul unui grup de antreprenori de pe Facebook, conform unui comunicat.

Întrebarea pusă antreprenorilor

Antreprenorii au trebuit sa raspunda la urmatoarea intrebare: “Avand in vedere faptul ca in ultimul an, Ministrul Economiei Virgil Popescu 𝐚 𝐛𝐥𝐨𝐜𝐚𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐞𝐥𝐞 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓-𝐔𝐏 𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 /STAR-TECH INOVATION, Microindustrializare, Comert si Servicii de piata, Internationalizare, Femeia antreprenor (si altele) si 𝐚 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭𝐮𝐨𝐬 𝐆𝐑𝐀𝐍𝐓𝐔𝐑𝐈𝐋𝐄 pentru IMM-uri, credeti ca 𝐀𝐑 𝐓𝐑𝐄𝐁𝐔𝐈 𝐬𝐚 𝐢𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐚 𝐃𝐄𝐌𝐈𝐒𝐈𝐀 𝐬𝐚𝐮 𝐬𝐚 𝐟𝐢𝐞 𝐃𝐄𝐌𝐈𝐒 de premierul Romaniei?”

Astfel, din cei 500 de antreprenori contactati telefonic (in intervalul 24-26 noiembrie 2020), 92,2% considera ca ministrul economiei, Virgil Popescu ar trebuie sa demisioneze sau sa isi dea demisia, 5,4% dintre respondenti considera ca ministrul economiei nu ar trebui sa fie demis sau sa demisioneze, iar 2,4% nu au dorit sa raspunda la intrebare.

Acelasi sondaj, referitor la activitatea si demisia ministrului economiei a fost efectuat si pe cel mai important grup de facebook al antreprenorilor interesati de programe cu fonduri nerambursabile, din care fac parte aproximativ 22.000 de membri – START-UP NATION /STAR- TECH INOVATION 2020 -2021, conform comunicatului.

Grupul poate fi accesat la următorul Link. Sondajul a fost efectuat in perioada din 26 noiembrie pana pe 27 noiembrie, ora 9.00.

Ce consideră antreprenorii

In urma efectuarii acestui sondaj public, 90,9% considera ca ministrul economiei, Virgil Popescu ar trebuie sa demisioneze sau sa isi dea demisia, 6,81% dintre respondenti considera ca ministrul economiei nu ar trebuie sa fie demis sau sa demisioneze, iar 2,27% nu au dorit sa raspunda la intrebare.

„Antreprenorii si intreg mediul de afaceri considera ca activitatea ministrului economiei, Virgil Popescu a fost foarte slaba, iar blocarea celui mai mare si de succes program guvernamental START-UP NATION/STAR-TECH INOVATION a pus capac.

Conform planului de rezilienta, anuntat zilele acestea cu mare fast de guvern, IMM-urile din Romania vor primi de la Uniunea Europeana, in urmatorii 4 ani 3,4 miliarde de euro, in urma carora specialistii estimeaza ca vor fi create 29.300 de noi locuri de munca.

Doar la ultima editie a programului START-UP NATION, au fost create peste 48.000 de noi locuri de munca, pentru care Guvernul Romaniei a alocat un buget de doar 400 milioane de euro.

Practic, ultima editie a START-UP NATION, cu un buget de 8,5 ori mai mic decat totalul fondurilor alocate pentru IMM-uri din planul de rezilienta, a reusit sa creeze cu 40% mai multe locuri de munca fata de toate programele ce vor fi finantate din aceste fonduri europene.”, a declarat George Velcea, Presedintele Asociatiei Europene a Tinerilor Intreprinzatori.

„Speram ca premierul Ludovic Orban sa ia decizia corecta si sa il demita pe minsitrul economiei pentru blocarea celor mai importante programe guvernamentale, in frunte cu START-UP NATION/STAR-TECH INOVATION, sau macar, cand se va forma noul guvern, acest ministru sa nu se mai ocupe de antreprenori si IMM-uri. Este inadmisibil sa blochezi cel mai de succes program guvernamental al Romaniei, ce a generat peste 64.000 de locuri de munca, pentru simplul motiv ca el a fost implementat de fostul guvern al PSD”, a declarat Marius Todos, Presedintele Asociatiei Conseil en Entreprise.

