Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, spune că nu există risc de blackout, iar cine susţine asta este interesat doar să creeze panică şi condiţiile pentru a ţine preţurile sus. El precizează că fără accelerarea proiectelor macro de energie, din surse nucleare şi pe gaz care pot funcţiona în bandă, riscăm să avem aceleaşi discuţii în fiecare perioadă când avem vârf de consum.

De asemenea, a spus că până atunci ar trebui să folosim aerul condiționat, cu sau fără intermitențe, să ne liniștim și să analizăm lucrurile pe rând. Virgil Popescu a precizat că extinderea capacităților de stocare a energiei a fost una dintre prioritățile mandatului său de ministru al Energiei.

În componenta dedicată energiei din PNRR, el a prevăzut fonduri pentru noile capacități de stocare a energiei, precum și pentru producerea, asamblarea și reciclarea bateriilor, cu un buget de 280 de milioane de euro.

El mai subliniază că în apelul de proiecte pentru schema de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate instalării de noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană şi solară, în valoare de 460 milioane de euro, am încurajat şi montarea de capacităţi de stocare, oferind aplicanţilor punctaj suplimentar, în etapa de evaluare.

Potrivit fostului ministru al Energiei, ”strategia a fost mereu pregătită să cuprindă măsuri integrate pentru a acoperi punctele slabe ale sistemului energetic din ţara noastră, pentru a putea să ne atingem obiectivul independenţei energetice”.

”⁠Avem o problemă la Administraţia Fondului pentru Mediu pe care am semnalat-o, pentru că programele destinate prosumatorilor (cetăţeni) trebuie modificate pentru a include şi capacităţi de stocare! Deşi am semnalat acest lucru, până în prezent nu s-a întâmplat nimic şi consecinţele se văd. Am încredere în puterea de echilibrare a sistemului, chiar şi cu ultimele ”şocuri” de preţ. Dar mă simt nevoit să insist: fără accelerarea proiectelor macro de energie, din surse nucleare şi pe gaz care pot funcţiona în bandă, riscăm să avem aceleaşi discuţii în fiecare perioadă când avem vârf de consum”, precizează Virgil Popescu.