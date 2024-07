Producția de gaze ar urma să crească în următoarea perioadă

Conform ultimei Prognoze a echilibrului energetic publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP), producția de gaze naturale din România este estimată să crească în perioada 2024-2027 cu un ritm mediu anual de 1,7%, după un avans de 1,4% înregistrat în 2023.

Această evoluție reflectă un trend ascendent constant al producției interne de gaze naturale, influențat de intrarea în exploatare a unor noi capacități și de menținerea tranzitului către piețe externe.

Estimări pentru producția de gaze naturale

Pentru anul 2024, producția de gaze naturale este prognozată la 7,675 milioane tone echivalent petrol (tep), în creștere cu 0,6% față de anul precedent.

În anii următori, CNSP estimează o continuare a acestui trend crescător, cu producții de 7,79 milioane tep în 2025 (plus 1,5%), 7,907 milioane tep în 2026 (plus 1,5%) și 8,176 milioane tep în 2027 (plus 3,4%).

Evoluția importurilor de gaze naturale

În ceea ce privește importurile, pentru anul 2024, CNSP prognozează o creștere de peste 10%. Va ajunge, astfel, la 2,392 milioane tep (plus 11,1%).

Aceasta urmează să fie urmată de o tendință de reducere, pe măsură ce:

producția internă se intensifică

noi capacități de producție intră în funcțiune

Pentru 2025, importurile sunt estimate la 2,211 milioane tep (minus 7,6%), pentru 2026 la 2,150 milioane tep (minus 2,7%), iar pentru 2027 la 2,022 milioane tep (minus 6%).

Anul trecut, importul de gaze naturale a scăzut cu 6,2%. Acesta a ajuns la 2,152 milioane tep. În același timp, exporturile aproape s-au dublat comparativ cu 2022. Ele se situează la circa 1,5 milioane tep.

Aceasta indică faptul că peste 70% din importurile de gaze au reprezentat tranzit al gazelor naturale către țări partenere, subliniind rolul strategic al României în regiune.

Consumul intern de gaze naturale este prognozat să crească cu 3,8% în 2024, după o scădere de 2,3% în 2023. În perioada 2025-2027, se preconizează o creștere anuală medie de 0,9%, cu o intensificare în ultimul an de prognoză.

Această creștere este atribuită în principal industriei, în special sectoarelor mari consumatoare de energie, precum alimentara, metalurgia și construcțiile metalice.

Rolul termocentralelor pe bază de gaze naturale

Producția de energie din termocentrale pe bază de gaze naturale va continua să joace un rol important în echilibrarea resurselor de energie electrică. Capacități existente, precum termocentrala de la Iernut, sunt pregătite să fie operaționale pe termen scurt sau mediu. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat recent că proiectul centralei de la Iernut, cu o putere instalată de peste 400 MW, ar putea fi pus în funcțiune în luna decembrie a acestui an.

În ediția anterioară a Prognozei echilibrului energetic din iunie 2023, CNSP preconiza pentru anul 2024 o creștere a producției de gaze cu 2,3%. Pentru 2025 și 2026 erau programate creșteri de 2,7%, respectiv 3,8%. De asemenea, estimările privind importurile de gaze naturale pentru acești ani erau diferite. Ele indicau un volum mai mic comparativ cu prognoza actuală.