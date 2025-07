Prețuri carburanți miercuri, 23 iulie. Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților din România, a majorat prețul motorinei cu 4 bani pe litru, menținând însă prețul benzinei neschimbat.

Prețurile pentru carburanți cresc din nou în această vară

Scumpirea nu se limitează doar la stațiile Petrom, ci a fost aplicată și în alte lanțuri de benzinării din țară. Aceasta este prima modificare de preț după o săptămână de stabilitate, ultima ajustare având loc pe 16 iulie, când benzina s-a ieftinit cu 5 bani pe litru, în timp ce prețul motorinei a rămas constant.

Ieftinirea din 16 iulie a urmat după două scumpiri consecutive ale motorinei, operate în zilele anterioare. Astfel, cu o zi înainte, prețul motorinei crescuse cu 3 bani pe litru, iar în ziua precedentă fusese înregistrată o majorare de 5 bani pe litru. În tot acest interval, prețul benzinei a rămas neschimbat.

Accizele și TVA-ul vor aduce majorări suplimentare în următoarele luni

După aceste modificări, diferența de preț dintre motorină și benzină a ajuns la aproape 50 de bani pe litru. Perspectivele pentru șoferi nu sunt deloc optimiste, întrucât urmează noi scumpiri semnificative în lunile următoare. Începând cu 1 august, ca urmare a creșterii accizelor și a majorării TVA, benzina se va scumpi cu 43 de bani pe litru, iar motorina cu 40 de bani pe litru. Ulterior, la 1 ianuarie, benzina va costa cu 34 de bani pe litru mai mult, iar motorina se va scumpi cu 30 de bani pe litru.

Petrom, compania care domină piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul din România, operează o rețea extinsă de 555 de benzinării, dintre care 393 sunt sub brandul Petrom, iar 162 sub brandul OMV. România are un consum anual de aproximativ 8 milioane de tone de carburanți, predominant motorină, ceea ce accentuează impactul acestor scumpiri asupra economiei și populației.

Importurile de țiței au crescut cu 43,5% în primele cinci luni din 2025

Situația devine și mai complicată în contextul în care importurile de țiței au crescut cu 43,5% în primele cinci luni din 2025, potrivit datelor INS. Astfel, a fost depășit pragul de 3,67 milioane tep, cu peste 1,1 milioane tep mai mult decât anul trecut.

Conform specialiștilor din domeniu, deficitul de producție internă este acoperit prin creșterea masivă a importurilor. În acest context, dependența de piața externă poate expune România la riscuri majore, în contextul instabilității geopolitice și al fluctuațiilor de pe piața petrolului.

Această tendință de creștere a importurilor se va accentua și în anii următori, estimându-se o medie anuală de creștere de 1,5% până în 2027, când importurile ar putea atinge 7,8 milioane tep, conform prognozei realizate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP).