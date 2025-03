În contextul creșterii preocupărilor legate de traficul și consumul de droguri în rândul tinerelor generații, Ministrul Educației, Daniel David, a subliniat necesitatea implementării unui sistem complex și bine coordonat pentru prevenirea acestui fenomen în școlile și liceele din România.

Acesta a propus o abordare integrată care să implice nu doar autoritățile, dar și întreaga comunitate educațională, inclusiv părinții și specialiștii din domeniul psihologiei.

„Alături de alte aspecte relevante (ex. mii de activităţi antidrog derulate anual în sistemul de educaţie ), ministrul a punctat ideea că avem deja multe forme (reglementări) bune în zona combaterii traficului şi a consumului de droguri, dar că trebuie să le dăm conţinut şi să le facem să funcţioneze mai bine”, a transmis Ministerul Educaţiei .

În cadrul unei dezbateri organizate de Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor din Senatul României, Daniel David a evidențiat importanța unui sistem de intervenție care să combine metodele educaționale și punitive într-un mod echilibrat.

Printre soluțiile propuse se află crearea unor „zone curate” în jurul unităților de învățământ, unde traficul de droguri să fie combătut cu ajutorul autorităților de ordine publică.

În același timp, ministrul a subliniat importanța educației pentru un stil de viață sănătos, care să includă activități alternative, precum sportul, și formarea cadrelor didactice și a părinților în domeniul prevenției.

Un alt punct esențial al discursului său a fost referitor la accesul rapid și eficient la tratamente medicale și psihologice pentru persoanele deja afectate de consumul de droguri.

Ministrul a menționat necesitatea unor pachete integrate de servicii care să fie adaptate fiecărei etape a procesului de recuperare și prevenire a recăderilor.

„Pentru a facilita nivelul 1, ministrul a remarcat colaborarea foarte bună cu ministerele/autorităţile responsabile de siguranţă şi ordine publică (ex. ministrul afacerilor interne) şi a anunţat că va încuraja implementarea mai eficientă a unui mecanism care să permită semnalarea anonimă a activităţilor legate de droguri în şcoli şi în jurul şcolii. La nivelul 2 ministrul a punctat necesitatea unor intervenţii cât mai personalizate, în care se alternează mijloacele bazate pe „pedepse” (descurajare) şi „recompense” (ex. cultură personală şi organizaţională antidrog, activităţi alternative, precum sportul etc.). Tot aici ministrul a punctat noile discipline/module de învăţare legate de stilul de viaţă sănătos şi educaţia pentru sănătate din noile planuri-cadru propuse recent la nivelul învăţământului liceal”, a mai transmis Ministerul Educaţiei.