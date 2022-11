Statul Român ar putea să preia Enel, după ce compania a anunțat că pleacă din România, cu toate că încă nu există o strategie în acest sens în prezent, a transmis ministrul Economiei, Florin Spătaru, pentru Realitatea PLUS.

Mai mult, Guvernul ar putea să înființeze o companie care să furnizeze energie românilor și firmelor.

Anunțul ministrului Economiei, după ce ENEL a anunțat că pleacă din România: Nu există nicio strategie de preluare a acestei companii

Florin Spătaru a fost întrebat dacă statul român ar putea să preia această companie, dacă sunt suficienți bani la buget.

„Nu există nicio strategie de preluare a acestei companii, dar după cum știți s-a discutat acum ceva timp de înființarea unui furnizor de energie cu acționar statul român. Guvernul se va uita foarte atent la siuația furnizorilor din piață”, a explicat ministrul Economiei, potrivit realitatea.net.

Grupul Enel a transmis marți, 22 noiembrie, că şi-a planificat pentru anul viitor plecarea din România, conform unui raport prezentat presei cu ocazia conferinţei Capital Markets Day.

Astfel, Enel a anunţat că intenţionează să vândă active în valoare de 21 de miliarde de euro (21,51 miliarde de dolari) pentru a-şi reduce datoria netă, urmând să se concentreze pe prezenţa sa în şase ţări, conform strategiei actualizate a celei mai mari companii italiene de utilităţi prezentate marţi. Cea mai mare parte a planului de vânzare de active, care vizează printre altele active din România şi Peru, va fi realizată până la finalul lui 2023.

Anunţul ENEL privind vânzarea activelor din România nu presupune ieşirea din piaţa de energie a companiei Enel România, ci poate presupune doar schimbarea proprietarului activelor/schimbarea acţionariatului, a transmis marţi preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) Dumitru Chiriţă.

ENEL vine cu noi precizări

Grupul italian Enel, care a anunţat recent vânzarea activelor din România anul viitor, vine cu precizări şi arată că toate activităţile operaţionale ale companiei în România se desfăşoară şi vor continua să se desfăşoare în mod normal, fără a afecta clienţii finali.

“Toate activităţile operaţionale ale Enel în România se desfăşoară şi vor continua să se desfăşoare în mod normal, fără a afecta clienţii finali care vor beneficia în continuare de toate serviciile şi produsele cu care sunt obişnuiţi”, anunţă compania.

Grupul Enel şi-a prezentat marţi Planul strategic 2023-2025. Astfel, anul viitor, activităţile din Europa se vor concentra în jurul Italiei şi Spaniei, cu vânzarea activelor din România, iar în America Latină, grupul se aşteaptă să se retragă din Peru şi Argentina şi estimează că va vinde activele din Ceará (Brazilia) pentru a se concentra mai mult pe reţelele de distribuţie din mega-oraşe (Rio şi São Paulo).

”Am decis să ieşim din România pentru ca am ajuns într-un punct în care este dificil să mai obţinem o creştere suplimentară în viitor. Am ”saturat” spaţiul pentru investiţii în reţele si am ajuns – mai mult sau mai puţin – într-o poziţie pe segmentul de clienţi şi de producţie care nu mai oferă multe posibilităţi de creştere.

Deci motivul pentru care plecăm nu este pentru că nu ne place cadrul legal şi de reglementare din România, care nu este mai bun sau mai răi decât multe altele. Am văzut că toate guvernele europene au luat măsuri în contextul preţurilor mari la gaze din toată Europa. Nu cred că România s-a descurcat mai bine sau mai rău decât alţii. Trebuie să ne descurcăm în această situaţie cât de bine putem.

Dar nu este o judecată în această privinţă, ci doar faptul că spaţiul de creştere potenţială suplimentară în ţară este foarte limitat. S-ar putea spune că este mai degrabă o recunoaştere a faptului că am făcut o treabă bună, că România are o bază bună, iar o vânzare monetizează, într-un mod bun, valoarea pe care am creat-o. Este o judecată pozitivă a României, o recunoaştere a muncii bune făcute acolo”, spune Francesco Starace, CEO şi director general al Enel.