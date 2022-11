Liderul Delegației PSD din cadrul Parlamentul European, Dan Nica, și vicepreședintele Partidului Socialiştilor Europeni, Victor Negrescu, au anunțat miercuri, 23 noiembrie 2022, că au obținut angajamentul ferm al comisarului social-democrat din partea Suediei, Ylva Johansson, pentru aderarea României la Spațiul Schengen.

Comisarul pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, a avut o abordare pozitivă și fermă, reiterând sprijinul Suediei în ceea ce privește accederea țării noastre la zona de liberă circulație din Europa, au transmis oficialii români.

„Odată cu renunțarea la MCV, a dispărut și ultimul pretext pentru ținerea României în afara Schengen. Am apreciat, în acest context, sprijinul categoric al d-nei Johansson pentru aderare și faptul că o consideră, din acest punct, o obligație pentru Consiliul European, dat fiind raportul Comisiei Europene, care constată îndeplinirea tuturor condițiilor.

Avem de partea noastră atât faptele recunoscute oficial, cât și suportul politic al Parlamentului European și al Comisiei Europene”, a declarat, miercuri, Dan Nica.

„Am discutat cu doamna comisar Ylva Johansson despre șansele tot mai mari pe care le are România de a adera la Spațiul Schengen, în contextul finalizării raportului privind Mecanismul de Cooperare și Verificare.

Am prezentat, încă o dată, atuurile României, am subliniat necesitatea unei decizii ce trebuie luată anul acesta pentru aderarea noastră la zona de libera circulație și am discutat despre eforturile care trebuie făcute în continuare pentru a convinge statele reticente.

I-am mulțumit comisarului nostru social-democrat pentru eforturile personale făcute în sprijinirea României și mă bucur că am reușit să punem la dispoziția Comisiei Europene și a statelor care gestionează frontierelor externe ale UE fonduri suplimentare, ca urmare a amendamentelor pe care le-am depus și care au fost aprobate în bugetul european pentru anul viitor”, a adăugat Victor Negrescu, potrivit Mediafax.

Declarațiile celor doi europarlamentari vin la trei zile distanță după ce portalul Visegrád 24 a anunțat pe rețelele sociale că Parlamentul Suediei va respinge planul Guvernului de la Stockholm privind susținerea aderării României, Bulgariei și Croației la Acordul Schengen.

Ardalan Shekarabi, purtătorul de cuvânt al celui mai mare partid din Suedia, a declarat că vor vota CONTRA din cauza crimei organizate și a corupției din acest state.

The Swedish Parliament will veto the government’s plan to approve Croatia, Romania & Bulgaria’s accession to the Schengen Agreement.

Ardalan Shekarabi, spokesperson of the country’s largest party, the Social Democrats, says they will vote no due to organized crime & corruption. pic.twitter.com/jdnNN5RtpA

