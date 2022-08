Ministrul cel mai mediatizat din România! Are mii de menționări la posturile TV

Membrii Cabinetului Ciucă au înregistrat în perioada 1-31 iulie 2022, un număr total de 6.203 menționări pe posturile TV monitorizate de mediaTRUST.

Dintre aceștia, miniștrii PSD înregistreză 3.384 de mențiuni la posturile TV monitorizate de mediaTRUST, în perioada 1-31 iulie 2022, cei PNL sunt citati în 1.665 materiale iar UDMR înregistrează 1.154 de mențiuni. Numărul total de menționări se referă la știrile, interviurile, declarațiile și activitatea miniștrilor cu portofoliu.

Petre Daea, ministrul agriculturii, este cel mai mediatizat ministru PSD la TV, în perioada monitorizată, 1-31 iulie 2022, înregistrând 1.236 de menționări la posturile TV monitorizate de mediaTRUST. Materialele în care acesta a fost menționat au avut ca subiect guvernul Ciucă, precum și activitatea în calitate de nou ministru al Agriculturii. Antena 3 este postul TV cu cele mai multe materiale difuzate – Petre Daea fiind citat în 209 materiale TV. Realitatea Plus a difuzat 192 materiale care includ numele lui Petre Daea iar Euronews Romania îl citează pe ministrul agriculturii în 163 materiale tv. România TV îl citează pe Daea în 159 de materiale, în timp ce Digi24 are 149 mențiuni despre ministrul agriculturii.

Vârful audienței la TV s-a înregistrat însă în data de 22 iulie 2022, în cadrul știrilor PRO TV prezentate de Andreea Esca, cu materialul privind numele lui Petre Daea apărut în ancheta DNA legată de presupusele concursuri ce ar fi fost trucate de Adrian Chesnoiu, fostul titular de la agricultură. Știrea a înregistrat o audiență de 914.000 de telespectatori.

Ministrul Sănătății se află pe locul doi

Alexandru Rafila, ministrul PSD, înregistrează 694 mențiuni la posturile TV monitorizate de mediaTRUST, situându-se astfel pe ce-a dea doua poziție în studiul prezentat. Romania TV are cele mai multe materiale difuzate în perioada 1 iulie-31 iulie în care actualul ministru al Sănătății este citat-158. Euronews Romania îl menționează de Alexandru Rafila în 93 de materiale iar postul TV Antena 3 are 83 de mențiuni privind numele lui Alexandru Rafila.

Realitatea Plus îl citează pe ministrul sănătății în 78 de materiale, în timp ce B1TV are 71 mențiuni.

PRO TV este liderul audienței în perioada monitorizată de mediaTRUST, 1 iulie-31 iulie 2022, cu materialul din data de 11 iulie 2022, din cadrul știrilor prezentate de Andreea Esca, privind avertismentul ministrului sănătății despre creșterea numărului infectărilor de COVID din România. În data de 11 iulie, materialul difuzat în cadrul știrilor PRO TV a înregistrat o audiență de 965.000 de telespectatori.

Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, are 620 de materiale pe TV

Locul 3 este ocupat de Adrian Câciu, ministrul de Finanțe din partea PSD, cu 620 materiale pe TV. Antena 3 este postul TV cu cele mai multe materiale difuzate privind activitatea lui Adrian Câciu în calitate de ministru al finanțelor, citându-l pe acesta în 100 materiale TV. Realitatea Plus îl menționează de 83 de ori iar postul de televiziune B1 are 82 mențiuni despre ministrul finanțelor. România TV îl citează pe Adrian Câciu în 75 de material, în timp ce Euronews Romania are 74 mențiuni în perioada monitorizată de mediaTRUST.

Vârful audienței se înregistrează pe 27 iulie la PRO TV, materialul privind aprobarea normelor de aplicare pentru amânarea ratelor bancare, înregistrând o audiență de 849.000 de telespectatori.

Barna Tanczos se află pe locul 4

Pe următoarea poziție ca număr de menționări pe TV se situează Barna Tanczos, ministrul mediului, apelor și pădurilor din partea UDMR, citat în 560 materiale în perioada monitorizată de mediaTRUST.

Digi24 este postul TV care menționează numele ministrului în cele mai multe materiale-117. Euronews Romania înregistrează un număr de 78 de materiale și Antena 3 îl menționează pe Barna Tanczos în 76 de materiale. B1TV are 46 mențiuni la TV despre Barna Tanczos, în timp ce România TV îl citează pe acesta de 46 de ori.

Vârful audienței este înregistrat tot la PRO TV, în data de 6 iulie 2022, în cadrul știrilor de la ora 19 prezentat de Amalia Enache, materialul privind seceta pedologică în 70% din țară având o audiență de 1.095.000 telespectatori.

Sorin Cîmpeanu ocupă locul al cincilea

Locul 5 în topul miniștrilor la TV și al celor mai active surse este ocupat de ministrul educației din partea PNL, Sorin Mihai Cîmpeanu. Materialele în care acesta a fost menționat au avut ca subiect guvernul Ciucă, precum și activitatea în calitate de ministru al Educației. Acesta este citat în 431 de materiale pe TV. Cele mai multe mențiuni vin de la Euronews Romania, 75 de materiale. Antena 3 îl citează pe ministrul educației în 57 de materiale iar B1 în 52 de materiale TV. Digi24 are 51 mențiuni despre Sorin Mihai Cîmpeanu, în timp ce România TV îl citează pe acesta în 40 de materiale TV.

Vârful vizibilității se înregistrează în data de 1 iulie 2022, în contextul contestațiilor de la examenul de bacalaureat. PRO TV este lider de audiență pe 1 iulie, cu 924.000 de telespectatori.