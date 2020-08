Valoarea contractului pentru proiectarea şi execuţia Lotului 4 al Centurii de Nord a Municipiului Bucureşti este de 312,633 milioane de lei, fără TVA, iar sursa finanţării o reprezintă fondurile europene nerambursabile, informează Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor (MTIC), conform Agerpres.

Contractul dintre Compania Naţională pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) şi asocierea de companii declarată câştigătoare pentru proiectarea şi execuţia lucrării a fost semnat, marţi, la sediul Ministerului Transporturilor.

„În prezenţa ministrului Lucian Bode, (…) la sediul Ministerului a avut loc semnarea de către reprezentanţii CNAIR şi cei ai ofertantului declarat câştigător – Asocierea SC SA&PE Construct – SC Spedition UMB SRL – S.C. Tehnostrade SRL (SC SA&PE Construct SRL – Lider de asociere) a contractului ce are ca obiect proiectarea şi execuţia Autostrăzii de Centură Bucureşti, km. 0+000 – km. 100+900, Sector Centura Nord, km. 0+000 – km. 52+770, Lot 4: km 47+600 – km 52+070”, se precizează în document.

Contractul în valoare de 312.633.554,09 lei fără TVA are o durată de 30 de luni, din care 12 luni perioada de proiectare şi 18 luni perioada de execuţie a lucrărilor.

Perioada de garanţie a lucrărilor este de 120 de luni, conform contractului.

Ce se prevede în acest contract

În cadrul contractului sunt prevăzute structuri precum: Pod pe Autostrada de Centură peste Lacul Cernica, Pasaj pe Autostrada peste CF Bucureşti – Olteniţa, Pasaj pe DJ 301 peste Autostrada de centură, se menţionează în comunicatului Ministerului Transporturilor.

Autostrada Centura Bucureşti km 0+000 – km 100+900 – Centura Nord face parte integrantă din Coridorul Pan-European numărul IV, care traversează România de la Vest la Est, pe direcţia Nădlac – Arad – Timişoara – Lugoj – Deva – Sibiu – Piteşti – Bucureşti – Constanţa.

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, le-a transmis reprezentanţilor asocierii de constructori şi proiectanţi că reprezentanţii Ministerului speră să le predea cât mai repede amplasamentul şantierului liber de sarcini în cel mai scurt timp posibil.

„Depunem toate eforturile pentru a vă preda amplasamentul liber de sarcini, cât mai repede, şi sunt sigur că veţi reuşi să terminaţi într-un timp foarte rapid acest tronson. Mobilizare am văzut că aveţi, capacitate de lucru sigur aveţi, aşa că nu-mi rămâne decât să vă doresc succes”, a menţionat Lucian Bode, citat în comunicat.

La vizita pe care a făcut-o marţi dimineaţă la ceremonia de începere a lucrărilor pe şantierul lotului Vidra – Bragadiru al Centurii de Sud a Bucureştiului, ministrul Transporturilor a anunţat semnarea contractului de proiectare şi execuţie pentru Lotul 4 din Centura de Nord a Bucureştiului.

„La Lotul 4, o să vă dăm o veste bună: am semnat astăzi contractul de proiectare şi execuţie cu ofertantul declarat câştigător, o companie românească, pentru cei 4,5 kilometri din Autostrada de Nord a Bucureştiului. (…) În două luni de la depunerea ofertelor am reuşit să semnăm contractul de proiectare şi execuţie, ceea ce este într-adevăr un lucru extraordinar. (…) Este un tronson care, conform contractului, va fi realizat în 30 de luni, 12 luni proiectarea şi 18 luni execuţia, sfârşitul anului 2022, aşa cum îl cunoaştem noi, ce ritm impune antreprenorul care a câştigat această licitaţie, cu care am semnat contractul, sunt convins că ne va găsi cu acest obiectiv finalizat”, a declarat Lucian Bode.

Care este stadiul celorlalte loturi ale centurii Capitalei

Ministrul Transporturilor a adăugat detalii despre stadiul construcţiei celorlalte loturi din Centura de Nord a Capitalei.

„În ceea ce priveşte Centura de Nord, cu cele 4 loturi: Lotul 1, cu cei 17,5 kilometri – aici a fost comunicat rezultatul procedurii. A fost contestat, patru contestaţii la CNSC (Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor n.r.), toate patru au fost respinse. Aici transmit şi un mesaj către contestatarii de serviciu: o dată ce au fost respinse contestaţiile nu mi-aş dori ca acest lot, Lotul 1, să fie blocat de contestaţii în instanţă, mi-aş dori să semnăm contractul cât mai repede pentru proiectarea şi execuţia Lotului 1. Pe Lotul 2, cu cei 19 kilometri suntem în acest moment în etapa finală de evaluare a ofertelor, iar pe Lotul 3, cu toate că am desemnat câştigătorul licitaţiei, din păcate au fost înregistrate 7 contestaţii şi în acest moment sunt în procedură la CNSC”, a precizat Lucian Bode.