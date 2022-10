MMAP va face noi investiții în domeniul managementului apei

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Tanczos Barna, a anunțat miercuri că, în luna noiembrie a acestui an, vor fi lansate trei apeluri de finanţare din PNRR prin care vor fi sprijinite localităţile în domeniul managementului apei. Bugetul disponibil este de un miliard de euro.

„Lansăm, în luna noiembrie, trei apeluri de finanțare din PNRR prin care venim în sprijinul localităților cu investiții în domeniul managementului apei. Avem un buget de aproximativ 1 miliard de euro pentru a susține realizarea sau extinderea rețelelor de apă și canalizare și pentru racordarea populației vulnerabile la sistemele existente”, a anunțat, miercuri, Tanczos Barna.

Potrivit spuselor sale, comunitățile cu peste 2000 de locuitori vor putea depune cereri pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare și pot accesa fonduri, pentru prima dată, și comunitățile care au sub 2000 de locuitori pentru sisteme individuale și sistemele publice de colectare și epurare a apelor uzate și înființarea sistemelor de distribuție a alimentării cu apă.

„Avem buget pentru a construi 1.600 km de rețele de apă și 2..500 km de rețele de canalizare în localități cu peste 2000 de locuitori și 400 km în localități mai mici de 2.000 de locuitori, unde putem finanța și aproape 13.000 de sisteme de tratare a apei uzate. Totodată, peste 88.400 de gospodării vor fi conectate la sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Împreună cu colegii din direcția PNRR, am avut mai multe discuții cu reprezentanții autorităților locale pentru a facilita pregătirea proiectelor și sper, să primim cereri de finanțare din cât mai multe localități”, a scris ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor pe contul său de Facebook.

MMAP nu va elimina niciun produs din Sistemul de Garanție-Returnare

Vă amintim că marți, 18 octombrie 2022, Barna Tanczos a anunțat că nu va elimina niciun produs din Sistemul de Garanție-Returnare deoarece „va genera o eficiență de peste 90% la recuperarea ambalajelor”.

„Daţi-mi voie să subliniez un lucru: nu sunt de acord şi nu vom fi de acord ca în această etapă sau într-o etapă viitoare vreun ambalaj sau vreun tip de produs să fie eliminat din SGR. Există deja discuţii în Parlament, ştie toată lumea, există un lobby de a restrânge tipurile de produse care intră în sistemul SGR. Ministerul (Mediului, Apelor și Pădurilor) nu va fi de acord, nu vom elimina nici vinul, nici alte produse şi vom păstra sistemul aşa cum este gândit, construit pentru că este un sistem viabil în forma aceasta şi va genera o eficienţă de peste 90% la recuperarea ambalajelor.

Durează între doi ani şi trei ani implementarea unui sistem de genul acesta în orice ţară. În România, am avut un an cu foarte multe discuţii, anul 2020, care la prima vedere poate să pară un an pierdut, dar eu zic că principalul câştig din acea perioadă este faptul că, astăzi, la masa celor care iau decizii, care finanţează şi care garantează că acest sistem va funcţiona, stau cei mai mari producători de băuturi de tip sau băuturi care intră în categoria SGR şi stau cei mai mari retaileri.

Şi stau la aceeaşi masă şi lucrează împreună pentru a implementa acest sistem. Chiar dacă a durat luni de zile acest acord sau naşterea acestui acord, astăzi toată lumea trage la aceeaşi căruţă, în aceeaşi direcţie, şi este secretul reuşitei, secretul succesului în acest domeniu”, a afirmat, marți seară, Barna Tancsoz.

