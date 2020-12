Fiecare dintre noi se naște cu această capacitate incredibilă de a-și crea, gestiona și optimiza propriile rețele neuronale. Diferențele sunt făcute ulterior de mediul ȋn care creștem, de educația primită atât acasă, cât și la școală și de experiențele prin care trecem. Toate încercările personale ne modelează permanent creierul și ȋl determină fie să funcționeze eficient, fie să ȋntâmpine anumite blocaje.

Astfel, creierul unui milionar am putea spune că deține câteva atribute definitorii, ce au puterea de a-l diferenția pe acesta de un om oarecare.

Intuiția

Ȋn termeni tehnici, intuiția reprezintă capacitatea de colectare, procesare și utilizare a informațiilor dintr-un anumit context, așa-numitele aferențe.

În cazul creierului neoptimizat, foarte multe dintre aceste informații trec neobservate și sunt direcționate automat către subconștient. Potrivit lui Carl Gustav Jung, acestea apar ulterior, folosind cele trei canale de comunicare ale subconștientului cu zona conștientă: imaginația, simbolistica și visul.

În cazul unui creier optimizat, unde dialogul interior se realizează în mod eficient, cum se ȋntâmplă de regulă, ȋn cazul milionarilor, rezoluțiile emise ȋn urma procesării datelor colectate din context sunt transmise direct către zona conștientă, ȋntr-un limbaj complex, pe care noi ȋl percepem ca fiind un cumul de emoții.

Așadar, creierul milionarilor este mereu “în alertă”, captând tot ceea ce se petrece ȋn jurul său și atenționând rapid, fără să altereze traseul informațiilor către zona conștientă.

Quiet the voice within

Ȋn mod obișnuit, situațiile dificile atrag după sine, ca primă reacție, șocul urmat de o pauză mentală și apoi de panica aferentă, însoțită de următoarele tipuri de ȋntrebări: “Ce fac acum? Cum scap de aici?” etc. Ei bine, ȋn cazul unui creier optimizat, aceste etape se dizolvă.

Ȋn momentele de maximă presiune, mindset-ul de milionar ȋi ajută pe aceștia să ȋși folosească ȋntreaga energie mentală pentru a se concentra pe depășirea contextului nefavorabil și pe identificarea soluției optime.

Acesta nu se mai ȋntreabă “Ce e de făcut?”, ci pur și simplu, creierul său ȋi oferă într-un mod direct soluția necesară.

Ȋn mitologia greacă timpul avea două valențe, exprimate prin doi titani. Chronos, care măsura timpul ȋn secunde, minute, decenii, secole, milenii etc. și Kairos care definea momentul optim ȋn cadrul căruia trebuia ȋntreprinsă o anumită acțiune pentru a avea impactul și eficiența maximă.

Putem spune că milionarii sunt vizitați adesea de titanul Kairos, care îi inspiră prezentându-le momentul oportun când ar trebui să acționeze, cu un consum minim de resurse, obținând astfel rezultatele dorite.

Inovarea și creativitatea

Capacitatea de a primi rapid și de a analiza informațiile colectate dintr-o altă perspectivă, mai puțin folosită de ceilalți competitori, ȋi conferă milionarului posibilitatea de a veni cu soluții inovatoare, a căror principală valoare adaugată este dată de aptitudinea de a satisface o nevoie actuală, pentru care oamenii sunt dispuși să plătească.

Practic, acești oameni, datorită “celui de-al șaselea simț” foarte bine dezvoltat, pot identifica rapid diferite oportunități precum cererea din piață, dintr-un anumit moment și domeniu, și pregătesc la fel de rapid, o posibilă ofertă. Inovarea ȋn cazul milionarilor vine din capacitatea de a procesa într-un mod diferit informațiile și de a lua o decizie bazată pe acest întreg proces.

Serendipitatea

Descoperirea ȋntâmplătoare, benefică, făcută ȋntr-un moment în care focusul pare să fi fost orientat în altă direcție este descrisă prin această sintagmă, iar milionarii pot deveni maeștri atunci când discutăm despreacest aspect.

Așa cum aminteam anterior, o persoană al cărei creier este optimizat, devine tot mai atentă, mai deschisă și mai orientată către noi oportunități. Astfel, procesul de valorificare a contextelor și a evenimentelor neprevăzute, aduce într-un final satisfacții.

Motivația

De cele mai multe ori, oamenii care reușesc ȋn business au o motivație de neclintit. Pentru foarte mulți dintre aceștia sintagma “failure is not an option” devine definitorie.

Această puternică motivație intrinsecă poate veni dintr-o experiență traumatică sau din dorința de a avea acces la numeroase resurse.

Cum să devii un milionar?

Așa cum spuneam, mediul familial și educația primită ȋn copilărie ne modelează creierul, de ele depinzând ȋntr-o mare măsură succesul viitorului adult.

Părinții au misiunea de a-i învăța pe cei mici importanța disciplinei personale, ca factor decisiv în accesarea resurselor interioare, capabile să le ofere avantajele competitive ce pot face într-adevăr diferența.

Abilitatea de a gestiona relațiile interumane, de a putea negocia eficient și a-și atinge obiectivele pe termen scurt, mediu sau lung, este de regulă dusă la nivel de artă de către milionari.

Un alt aspect important ȋn dobândirea unei personalități puternice este ȋncrederea de sine. De cele mai multe ori, aceasta este insuflată ȋncă din copilărie, de către familie, profesori, colectiv etc. Astfel, pentru un milionar, sintagma “Nu se poate” devine greu de acceptat. Acesta nu este un slogan respins în mod conștient, ci este o reacție dobândită în timp, pe care creierul este optimizat să o adopte și să găsească soluțiile necesare în vederea obținerii rezultatului dorit.

Este posibilă optimizare acreierului la maturitate?

Răspunsul este DA. Așa cum ne antrenăm corpul prin mișcare și exerciții fizice, în același fel ne putem antrena și mintea pentru a fi mai eficientă. Acest ”fitness mental” numit antrenament neuronal este produsul a peste 30 de ani de studii aprofundate în neuroștiințe, la universitățile de prestigiu din întreaga lume.

Antrenamentul neuronal este asistat de calculator, iar metoda presupune ca parametrii neurofiziologici selectați ai clientului să devină vizibili pentru computer, ca mai apoi să fie incorporați în dezvoltarea protocoalelor de management al stresului și al augmentării performanțelor cognitive și de proces. Acest lucru se realizează prin intermediul senzorilor plasați pe cap, care măsoară activitatea electrică a creierului. Informațiile colectate sunt procesate prin intermediul unui soft de ultimă generație, în care diferiți parametri oglindesc variațiile semnalului electric măsurat. În urma unei analize complexe, se pot identifica disfuncțiile întâlnite la nivelul rețelelor neuronale, responsabile de simptomele resimțite de către client. Ȋn funcție de rezultatele obținute, putem crea un protocol personalizat, cu ajutorul căruia se vor elimina disfuncțiile ȋntâlnite.

Despre autor

Costin Dămășaru, doctor în management, licențiat în psihologie și specialist în neuroștiințe aplicate în leadership, cu un impresionant background educațional internațional (absolventul unui curs de specialitate al MIT Sloan School of Management din SUA) este fondatorul Neuro Performance Enhancement Center din București. În cadrul acestui Centru se studiază și se implementează metoda de antrenament neuronal, Neuro Enhancement BM-BCI®, ce are ca scop creșterea performanțelor în business, reducerea stresului și a anxietății, precum și ameliorarea unor simptome din spectrul Autism sau ADHD.